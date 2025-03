"Кастрюльный бунт" и падение лиры. Что пишут СМИ о ситуации в Турции

Financial Times: задержание мэра Стамбула шокировало инвесторов



Борьба между властью и оппозицией в Турции привлекла внимание зарубежной прессы. Задержание главного соперника президента Турции на выборах, мэра Станбула Экрема Имамоглу, привело к массовым выступлениям на турецких улицах. Что думают зарубежные СМИ о задержании Имамоглу и почему это вызывает тревогу на Западе - в дайджесте "Известий".



Tengrinews: после задержания Имамоглу в Турции начался "кастрюльный бунт"

Несмотря на введенный запрет на демонстрации, жители городов Турции вышли на улицы в поддержку лидера оппозиции, мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Демонстрации начались в Стамбульском университете, где студенты вступили в столкновения с правоохранительными органами. Полиция применяла силу против митингующих, но студенты смогли прорваться через баррикады.



Жители Стамбула стучали кастрюлями и сковородками, включали и выключали свет в знак поддержки протеста



Для предотвращения возможных массовых беспорядков в Стамбуле сократили движение транспорта и работу некоторых линий метро. В стране ограничили доступ к нескольким соцсетям. На фоне задержаний и введенных ограничений произошло падение курса турецкой лиры и снижение индекса Стамбульской фондовой биржи. Ранее генеральная прокуратура Турции направила запрос в Стамбульский университет с целью проверки подлинности диплома Имамоглу.



The Wall Street Journal: задержание мэра Стамбула будет иметь далеко идущие последствия

В среду турецкие власти провели облаву на главную оппозиционную партию страны, задержав главного соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана и десятки других людей по обвинению в совершении уголовных преступлений и в терроризме. Этот шаг может помочь продлить двадцатилетие пребывания главы государства у власти.



Задержания могут иметь далеко идущие последствия для будущего демократии в стратегически важном государстве - члене НАТО, где Эрдоган приобрел огромный авторитет. Другие ключевые политики, журналисты и активисты были заключены в тюрьму в последние годы на фоне усиливающегося давления на оппозицию.



Эрдоган правил Турцией сначала в качестве премьер-министра, а с 2003 года - в качестве президента. Под его руководством в Турции произошел существенный экономический рост, однако в последние годы эти успехи были подорваны из-за его влияния на Центральный банк и министерство финансов. В соответствии с Конституцией после окончания срока в 2028 году политик сможет баллотироваться только на досрочных выборах или после внесения поправок в Основной закон. Самым вероятным кандидатом на пост президента Турции считается мэр Стамбула Экрем Имамоглу, получивший репутацию одного из самых эффективных лидеров турецкой оппозиции.



Cumhuriyet: первая массовая реакция на задержание мэра Стамбула пришла из Измира

После задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу и еще более 100 человек члены Республиканской народной партии (РНП) собрались перед зданием администрации провинции в Измире. Главы районов Измира также приняли участие в акции в поддержку Имамоглу и в знак протеста против решения о его задержании. Партия РНП лидировала на последних местных выборах и, по мнению председателя отделения партии в Измире Шенола Асланоглу, стала "кошмаром" для правительства.



Заявив, что многие мэры, журналисты и представители интеллигенции, включая мэра Стамбульского столичного муниципалитета и кандидата на пост президента на предвыборных выборах Экрема Имамоглу, были задержаны, Асланоглу описал ситуацию словами: "Это переворот!"



Председатель отделения РНП в Измире заявил, что меры правительства приостанавливают действие основополагающих принципов республики и способствуют уничтожению многопартийной демократии. Он пообещал, что партия продолжит сражаться, и призвал граждан прийти на избирательны участки, чтобы продемонстрировать свою решимость.



Reuters: оппозиция назвала ситуацию "переворотом против нашего следующего президента"

Главного соперника Эрдогана мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинению в коррупции и пособничестве террористической группировке. Действия против популярного мэра, занимавшего пост два срока, стали завершением многомесячных репрессий в отношении деятелей оппозиции по всей стране, которые подверглись критике как политизированная попытка навредить их избирательным перспективам и подавить инакомыслие.



Турецкая лира рухнула на 12% до исторического минимума, в ответ начав отсчет от 42 к доллару, что подчеркивает обеспокоенность по поводу подрыва верховенства закона в крупнейшем развивающемся рынке и стране - члене НАТО, которой Эрдоган управляет на протяжении 22 лет.



54-летний Имамоглу, опередивший Эрдогана в некоторых опросах общественного мнения, должен был стать официальным кандидатом в президенты от Республиканской народной партии (РНП) в течение нескольких дней. Теперь в его отношении ведут два расследования, включающих обвинения в руководстве преступной организацией, взяточничество и мошенничество на тендерах. В среду вечером тысячи людей собрались в районе Сарачхане в Стамбуле, в то время как лидер РНП Озгюр Озель выступил перед толпой возле здания муниципалитета, заявив, что Эрдоган выбрал Имамоглу из-за опасений проиграть ему на выборах.



Financial Times: действия Эрдогана против оппонента погружают Турцию в кризис

В течение нескольких месяцев казалось, что события внутри страны и за рубежом развиваются в пользу президента Турции Эрдогана. Но темная сторона правления Эрдогана тлела на заднем плане, пока власти в течение нескольких месяцев преследовали его политических оппонентов, а лидер возмущался "проблемой оппозиции, которая отравляет демократию".



Одним махом все успехи, на которые Эрдоган мог указать за последние 18 месяцев, оказались под угрозой из-за опасений, что арест Имамоглу обозначил опасный поворотный момент для Турции - даже для народа, который привык к многолетнему авторитаризму.



Инвесторы, которые осторожно вернулись на рынки после того, как Эрдоган отказался от неортодоксальной денежно-кредитной политики, погрузившей страну в кризис, были шокированы: лира упала до рекордно низкого уровня. Capital Economics заявила, что арест Имамоглу вызвал обеспокоенность по поводу "более широкой программы реформ", и предположила, что "политические, а не экономические соображения, возможно, начинают преобладать в мышлении президента Эрдогана".



Hurriyet: задержание Имамоглу говорит о новой политической реальности

Сначала у Экрема Имамоглу отозвали диплом, а затем его задержали по обвинению в руководстве преступной организацией в рамках двух отдельных расследований. Аннулирование диплома Имамоглу и решение о его задержании будет иметь как правовые, так и политические последствия.



В политике наступила новая реальность. Экрем Имамоглу не может быть кандидатом в президенты, пока решение относительно его диплома не будет отменено судебными органами. Результаты судебных процессов в отношении городского соглашения и обвинений в мошенничестве на торгах, которые привели к его задержанию, окажут влияние, которое кардинально изменит баланс политической власти.



Если Экрем Имомоглу не сможет стать кандидатом в президенты, кто будет выдвинут от РНП? Команда Имамоглу начала предлагать модель на примере президента России Владимира Путина и бывшего лидера страны Дмитрия Медведева. "Пусть Озгюр Озель от РНП станет кандидатом в президенты, а Экрем Имомоглу станет председателем РНП". Если Имамоглу арестован, возникнут ли проблемы с его председательством в партии? Назначит ли он попечителя Стамбула? В конечном итоге решение примет нация - величайший арбитр в демократиях.