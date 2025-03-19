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Пекин впервые поставляет в Центральную Азию куриные яйца
18:02 20.03.2025

Столица Китая впервые поставила племенные яйца кур в Центральную Азию

Пекин, 19 марта /Синьхуа/ -- Пекин впервые экспортировал в Центральную Азию племенные яйца кур, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Главного таможенного управления /ГТУ/ КНР.

Партия в общей сложности из 40 тыс. инкубационных яиц, самостоятельно выпущенных одним из пекинских птицеводческих предприятий, на днях покинула пекинский район Пингу. Через несколько дней она прибудет на КПП Карасу на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/, откуда будет поставлена в Таджикистан, говорится в сообщении.

Согласно данным ГТУ, за весь 2024 год объем внешнеторгового оборота между Китаем и другими пятью странами Центральной Азии составил около 94,82 млрд долл. США, увеличившись на 6,1 проц. в годовом исчислении.

В частности, общий объем товарооборота Китая составил:
с Казахстаном - 43,82 млрд долл. США
с Кыргызстаном - 22,71 млрд долл. США
с Таджикистаном - 3,86 млрд долл. США
с Туркменистаном - 10,65 млрд долл. США
с Узбекистаном - 13,78 млрд долл. США.

Источник - Синьхуа
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