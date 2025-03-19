Президентом МОК впервые в истории избрали женщину - Кирсти Ковентри

19:59 20.03.2025

Кирсти Ковентри избрана новым президентом МОК



МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Зимбабвийка Кирсти Ковентри стала первой женщиной, избранной президентом Международного олимпийского комитета (МОК).



Выборы главы организации прошли в четверг на курорте Коста-Наварино (Греция) на 144-й сессии МОК. Ковентри стала десятым президентом организации.



"Это экстраординарный момент, 9-летней девочкой я и не мечтала когда-то встать так перед вами. Это невероятная честь и ответственность, я буду работать на этом посту так, чтобы вы гордились мной. Спасибо от всего сердца, благодарю всех, это была невероятная гонка, и она сделает наше движение лучше. Мы объединимся и сделаем реальностью наши идеи", - сказала Ковентри после избрания.



Ковентри 41 год. Она является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию. С 2018 по 2021 год являлась членом исполкома организации в качестве председателя комиссии спортсменов МОК, с 2023-го - индивидуальный член исполкома МОК.



Действующий президент МОК немец Томас Бах в прошлом году принял решение не участвовать в выборах. На пост главы комитета также претендовали президент Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики (FIG) японец Моринари Ватанабэ, президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу, президент Олимпийского комитета Франции (CNOSF) и Международного союза велосипедистов (UCI) француз Давид Лаппартьен, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швед Йохан Элиаш и вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший.



Бах сложит свои полномочия 23 июня 2025 года, после чего станет пожизненным почетным президентом МОК.



