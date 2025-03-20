Монголия увеличит добычу золота

20:48 20.03.2025

Увеличение объема добычи золота способствует формированию золотовалютных резервов страны



Ариунбаяр.Б

2025-03-20



Улаанбаатар, 20 марта 2025 /МОНЦАМЭ/. Министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Цэвэгдоржийн Туваан сообщил, что программа "Золото-3" будет реализована.



Министр подчеркнул экономическую целесообразность увеличения добычи золота, учитывая текущую конъюнктуру мирового рынка, где цена за унцию превышает 3000 долларов США. Ввиду этого, по его словам, была одобрена программа "Золото-3".



Конкретные решения будут приняты на заседании Кабинета министров на следующей неделе. Таким образом, увеличение объема добычи золота способствует формированию золотовалютных резервов страны.