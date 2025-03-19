В Узбекистане заблокировали китайский маркетплейс Temu

20:59 20.03.2025

Сайт китайской платформы не открывается, а работа мобильного приложения сильно замедлена.



В Узбекистане заблокировали доступ к китайскому маркетплейсу Temu. Информацию о блокировке Spot подтвердили в пресс-службе Национального агентства перспективных проектов (НАПП).



Сайт Temu не открывается, а при входе на страницу выходит сообщение о том, что "доступ к информационному ресурсу ограничен на основании постановления Кабинета министров от 5 сентября 2018 года (ПКМ-707).



Мобильное приложение Temu все еще доступно для загрузки в магазинах приложений App Store и Google Play: Temu занимает 26-е место в топе наиболее популярных приложений в магазине App Store, а также 33-е место - в Google Play.



Несмотря на функционирующее приложение Temu, при добавлении товара в корзину работа аппа резко замедляется. Затем на экране можно увидеть уведомление о медленном интернет-соединении, в котором пользователю предлагается проверить подсоединение и повторно переподключиться.



Недавно китайский маркетплейс Temu зарегистрировался в качестве юридического лица и встал на налоговый учет в Узбекистане. Однако запланированная с 20 марта блокировка осталась в силе из-за неуплаты платформой налогов в период до регистрации юрлица. Налоговый комитет и НАПП сейчас ведут переговоры с Temu, по результатам которых будет объявлено окончательное заключение по деятельности платформы.



Почему заблокировали Temu



В конце 2024 года в Узбекистане утвердили новые правила для электронной коммерции. С 28 декабря международные платформы, работающие с узбекскими пользователями, обязаны зарегистрировать юридическое лицо. Почему введены новые правила и как они повлияют на рынок, Spot уже разбирал ранее.



Некоторые платформы начали адаптироваться, но Temu этого не сделала. Китайский маркетплейс активно продвигался в Узбекистане, но не зарегистрировал юрлицо.



Национальное агентство перспективных проектов (НАПП), регулирующее сферу электронной коммерции, неоднократно комментировало деятельность Temu и предупреждало о возможной блокировке.



С 20 марта 2025 года доступ к платформе планировалось ограничать. Пользователям рекомендовали не оформлять новые заказы, а уже сделанные - вернуть.



В интервью Spot начальник управления электронной коммерции НАПП Камронбек Мухаммадиев объяснил, почему был выбран именно этот срок, как пройдет блокировка и что компания может сделать, чтобы избежать ограничений.



Ранее Spot писал, что "Яндекс Маркет" планирует официально запуститься в Узбекистане уже в апреле.