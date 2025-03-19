Украина демонстрирует осознанное желание сорвать мирный процесс – итоговая сводка Readovka за 20 марта

21:57 20.03.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 20 марта в разрезе СВО. ВСУ в ночь на 20 марта массированно применили БПЛА против русских городов, поврежден объект энергетической инфраструктуры, что полностью противоречит договоренностям Трампа с лидерами России и Украины. Зеленский прямо подтвердил, что не желает перемирия и уклоняется от ответа на вопрос о сроках достижения постоянного режима прекращения огня.



Без страха ответственности они не остановятся



