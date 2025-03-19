 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.03.2025
21:57  Украина демонстрирует осознанное желание сорвать мирный процесс – итоговая сводка Readovka за 20 марта
20:59  В Узбекистане заблокировали китайский маркетплейс Temu
20:53  Новая жилищная реформа в Казахстане: власть Советов – на смену народным вече
20:48  Монголия увеличит добычу золота
20:40  Чем война СССР с Финляндией напоминает украинскую спецоперацию, - Дмитрий Скворцов
19:59  Президентом МОК впервые в истории избрали женщину - Кирсти Ковентри
17:39  "Кастрюльный бунт" и падение лиры. Что пишут СМИ о ситуации в Турции
17:35  Изменение политики США в отношении Латинской Америки, - Леонид Савин
17:26  Месторождение "Оюу Толгой" в Монголии станет четвертым по величине медным рудником в мире
17:10  Как в Казахстане заботятся о секс-работниках
17:06  Сколько раньше стоило место в парламенте - откровенное интервью с кыргызским депутатом (видео)
17:02  Иран отправил на родину 211 афганских заключенных
16:56  Президент Таджикистана в честь Навруза помиловал 897 заключенных
16:45  Премьер-министр Грузии Кобахидзе назвал санкции Евросоюза "объявлением войны"
16:04  В Ташкенте построят 10 новых станций метро от "Пушкина" до тракторного завода
15:41  "Скрипач не нужен": Москва уже не будет переживать насчет потери Эрдогана
15:18  Казахстан попал в топ-3 самых дешевых для туристов стран
15:05  Китай инвестирует в модернизацию железнодорожной линии Танзания-Замбия 1,4 млрд долларов
14:30  Файзали Идизода: кто он – новый спикер нижней палаты парламента Таджикистана?
14:25  Центробанк Узбекистана повысил основную ставку на 0,5% до уровня 14% годовых
14:22  Казахстан вернул уникальное озеро Теке в государственную собственность
14:14  Посольство России запустило сайт "Русский язык в Кыргызстане" - russian.kg
14:05  Регнум: "Лучше быть диктатором, чем дебилом". Кто травит русского мэра в Колумбии
12:52  Неистощимый советский арсенал переигрывает немощное НАТО, - Александр Храмчихин
12:34  КПП "Достук" на кыргызско-узбекской границе стал "Интеллектуальным" с 20 марта
12:22  В Узбекистане раскрыли схему по вывозу долларов в Казахстан через пост "Навои". Валюту изъяли пакетами
12:17  Жена Овечкина рассказала о встрече хоккеиста с Трампом на вилле президента США
11:36  Великая Победа - одна на всех (незабываемые факты из истории Таджикистана), - Альфия Баширова
02:38  Исцеляющий суманак. Легенды, традиции и тайны древнего символа Навруза
02:31  Шавкат Мирзиеев: Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать
02:22  Turmush: Лебеди на озере Иссык-Куль (видео)
02:11  Caravan.kz: Как казахи дарят несуществующих лошадей
01:55  Россия и Кыргызстан вместе работают над созданием учебников на русском языке
01:01  В офисе Эрдогана прокомментировали задержание мэра Стамбула
00:29  Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа загоняет Европу и Украину в угол
00:18  Михаил Делягин: Как появился главный глобальный проект современности - обнуление цивилизации
Среда, 19.03.2025
23:04  Back in USSR. О нюансах вчерашнего разговора, которые никто не заметил, - Алексей Белов
22:27  Туркменистан повышает инвестиционный потенциал частного сектора страны
22:06  ВС РФ ликвидируют подразделения ВСУ, которые пытаются прорваться в Белгородскую область
21:11  Китай выпустит в Лондоне номинированные в юанях суверенные зеленые облигации
20:42  "Мост дружбы" проложили через киргизско-китайскую границу, - Виктория Панфилова
20:31  Нацбанк Таджикистана объяснил подписанный с Россией меморандум
20:06  Президент Узбекистана о беспрецедентной поддержке малого и среднего бизнеса
20:03  Tazabek: Рейтинг банков. В каком банке кыргызстанцы предпочитают брать кредиты?
20:01  Когда завершится строительство новой станции метро "Калкаман" в Алматы
19:56  Вячеслав Фетисов: Уже начали обсуждать с коллегами хоккейный матч Россия-США
19:49  В США рассекретили документы об убийстве Кеннеди. Что нужно знать
17:29  Кадровые указы и назначения в Таджикистане 18 марта
17:06  В закон "О гражданстве Кыргызстана" внесены изменения
16:26  Президент Таджикистана произвел кадровые перестановки в ряде государственных структур
16:23  Новые подходы правительства Казахстана по стимулированию участия банков в приоритетном финансировании бизнеса
16:13  В Узбекистане госучреждения в 15 районах переедут в единые здания. Освободившиеся объекты выставят на аукцион
16:10  Кто такой Экрем Имамоглу? Что известно о задержанном мэре Стамбула
15:43  Парламент Кыргызстана ратифицировал Договор о кыргызско-таджикской границе. Ташиев показал участки, которые были обменены
15:19  Министр водного хозяйства Узбекистана о строительстве канала Коштепа в Афганистане: "Постепенно будем объяснять им..."
15:06  Новым министром энергетики Казахстана стал Ерлан Аккенженов
13:48  Путин и Трамп запустили российско-американские горки, - Александр Яковенко
13:11  В Казахстане 19 марта отмечается Жанару - День обновления: как изменилась республика
13:01  S&P Global Ratings: Рейтинги узбекистанского АО "Асакабанк" подтверждены, прогноз - "стабильный"
12:55  В Казахстане обновили "список иноагентов"
12:50  ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Украина демонстрирует осознанное желание сорвать мирный процесс – итоговая сводка Readovka за 20 марта
21:57 20.03.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 20 марта в разрезе СВО. ВСУ в ночь на 20 марта массированно применили БПЛА против русских городов, поврежден объект энергетической инфраструктуры, что полностью противоречит договоренностям Трампа с лидерами России и Украины. Зеленский прямо подтвердил, что не желает перемирия и уклоняется от ответа на вопрос о сроках достижения постоянного режима прекращения огня.

Без страха ответственности они не остановятся



Украина продемонстрировала полную неготовность предпринимать шаги к поиску выхода из сложившегося для нее военно-стратегического кризиса. В ночь на 20 марта ВСУ в очередной раз совершили массированную атаку беспилотниками самолетного типа. По территории России было запущено 132 дрона. Несмотря на то, что РФ и США пришли к соглашению приостановить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре с аналогичным ответным шагом Украины, одной из целей противника стала нефтебаза в городе Энгельс Саратовской области. Объект получил повреждения с последующим возгоранием топлива. То есть незалежная нагло нарушила достигнутое соглашение и откровенно продемонстрировала полную незаинтересованность в соблюдении условий, способствующих скорейшему мирному урегулированию.

Киев попросту саботировал всяческие усилия Вашингтона в качестве посредника между странами. Тем не менее, несмотря на откровенно неадекватную позицию Банковой и украинского высшего военного командования, Белый дом едва ли будет ошельмовывать своего протеже. И на это есть ряд причин. Главная из них состоит в том, что Трампу крайне нежелательно выглядеть в глазах мировой общественности в качестве "несостоятельного переговорщика". Ведь телефонные беседы с президентами РФ и Украины стали ключевыми новостными сюжетами ведущих мировых информагентств. И в условиях, когда вроде бы какой-то результат достигнут, спустя короткое время Украина, по большинству показателей зависящая от США, игнорирует договоренности со "старшим". В этой ситуации Трамп определенно пережил имиджевую потерю.

Однако для того, чтобы какие-либо соглашения с Украиной имели шансы "сработать", и без разницы идет ли речь о России или о США, нужно подписывать официальный документ. Более того, любые договоренности нуждаются в установке конкретных санкций за нарушение одной из сторон обозначенных условий. Остается только надеяться, что США пусть и с опозданием, но поймут, что с Украиной "на словах" иметь дело не просто нельзя – это откровенно опасно для международной безопасности, о которой так радеет Трамп.

В сухом остатке получается, что ныне самой Украиной извлечена "лакмусовая бумажка". Реакция США, которая либо последует, либо не последует по итогу утренней атаки должна сыграть роль "момента истины". В конце концов, Штаты были "условным доброжелателем" нашей страны лишь единожды, во времена Великой Отечественной и то лишь при президенте Рузвельте. Ну а сменивший его на посту Гарри Трумэн, помимо всего прочего, известен следующей фразой, произнесенной им еще в бытность на посту сенатора от штата Миссури. Ее привел выпуск газеты The New York Times от 24 июня 1941 года: "Если мы увидим, что побеждает Германия, то мы должны помочь России. А если мы увидим, что побеждает Россия, то нам следует помогать Германии. И пусть они как можно дольше убивают друг друга". И это самая объективная характеристика политики Штатов, можно даже сказать – всей американской политической традиции. Она не менялась после Второй мировой войны, и мнение о том, что все изменилось, базируется пока лишь на риторике с той стороны и на газетных заголовках.

Ну кто бы сомневался

Зеленский отказался от перемирия. Он мотивировал это тем, что не желает повторения истории с разделом Германии на ФРГ и ГДР.

"Я сказал честно президенту Трампу: хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множества таких городов", – сказал он.

Кроме того, он отказался давать конкретные пояснения о возможности полного прекращения огня в обозримой перспективе. Иными словами, Зеленский твердо настроен на продолжение боевых действий, прикрываясь абсолютно неадекватными в украинских реалиях мотивами. В чем же причина? Это может показаться безумием, но это не так, налицо четко выверенный расчет на сохранение власти. Ведь, что должна сделать Украина, как только настанет режим прекращения огня? Готовиться к выборам и проводить их. Для Зеленского это конец и далеко не только политический. Поэтому он будет саботировать любые договоренности и выдвигать самые невыполнимые контртребования, чтобы путь к миру пройден не был.

Вчера, 19 марта, главным событием дня стали продолжающиеся атаки ВСУ на пограничье Краснояружского района Белгородской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742497020


Новости Казахстана
- Спикер Сената встретился с Генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности
- Реализацию реформ Президента обсудили на пленарном заседании Мажилиса
- Олжас Бектенов обсудил с главами банков второго уровня наращивание участия в финансировании реального сектора экономики
- Кадровые перестановки
- Государственный советник принял участие в презентации аудиосборника "Асыл мұра"
- Роман Скляр принял участие в 12-м заседании Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству
- Более 16 млн тонн продукции АПК экспортировал Казахстан в 2024 году
- Пятую часть структуры ВВП в Казахстане занимает торговля
- Новый сервис по перевозке грузов в почтово-багажных вагонах пассажирских поездов
- Коррупция в сфере образования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  