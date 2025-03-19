|Украина демонстрирует осознанное желание сорвать мирный процесс – итоговая сводка Readovka за 20 марта
21:57 20.03.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 20 марта в разрезе СВО. ВСУ в ночь на 20 марта массированно применили БПЛА против русских городов, поврежден объект энергетической инфраструктуры, что полностью противоречит договоренностям Трампа с лидерами России и Украины. Зеленский прямо подтвердил, что не желает перемирия и уклоняется от ответа на вопрос о сроках достижения постоянного режима прекращения огня.
Без страха ответственности они не остановятся
Украина продемонстрировала полную неготовность предпринимать шаги к поиску выхода из сложившегося для нее военно-стратегического кризиса. В ночь на 20 марта ВСУ в очередной раз совершили массированную атаку беспилотниками самолетного типа. По территории России было запущено 132 дрона. Несмотря на то, что РФ и США пришли к соглашению приостановить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре с аналогичным ответным шагом Украины, одной из целей противника стала нефтебаза в городе Энгельс Саратовской области. Объект получил повреждения с последующим возгоранием топлива. То есть незалежная нагло нарушила достигнутое соглашение и откровенно продемонстрировала полную незаинтересованность в соблюдении условий, способствующих скорейшему мирному урегулированию.
Киев попросту саботировал всяческие усилия Вашингтона в качестве посредника между странами. Тем не менее, несмотря на откровенно неадекватную позицию Банковой и украинского высшего военного командования, Белый дом едва ли будет ошельмовывать своего протеже. И на это есть ряд причин. Главная из них состоит в том, что Трампу крайне нежелательно выглядеть в глазах мировой общественности в качестве "несостоятельного переговорщика". Ведь телефонные беседы с президентами РФ и Украины стали ключевыми новостными сюжетами ведущих мировых информагентств. И в условиях, когда вроде бы какой-то результат достигнут, спустя короткое время Украина, по большинству показателей зависящая от США, игнорирует договоренности со "старшим". В этой ситуации Трамп определенно пережил имиджевую потерю.
Однако для того, чтобы какие-либо соглашения с Украиной имели шансы "сработать", и без разницы идет ли речь о России или о США, нужно подписывать официальный документ. Более того, любые договоренности нуждаются в установке конкретных санкций за нарушение одной из сторон обозначенных условий. Остается только надеяться, что США пусть и с опозданием, но поймут, что с Украиной "на словах" иметь дело не просто нельзя – это откровенно опасно для международной безопасности, о которой так радеет Трамп.
В сухом остатке получается, что ныне самой Украиной извлечена "лакмусовая бумажка". Реакция США, которая либо последует, либо не последует по итогу утренней атаки должна сыграть роль "момента истины". В конце концов, Штаты были "условным доброжелателем" нашей страны лишь единожды, во времена Великой Отечественной и то лишь при президенте Рузвельте. Ну а сменивший его на посту Гарри Трумэн, помимо всего прочего, известен следующей фразой, произнесенной им еще в бытность на посту сенатора от штата Миссури. Ее привел выпуск газеты The New York Times от 24 июня 1941 года: "Если мы увидим, что побеждает Германия, то мы должны помочь России. А если мы увидим, что побеждает Россия, то нам следует помогать Германии. И пусть они как можно дольше убивают друг друга". И это самая объективная характеристика политики Штатов, можно даже сказать – всей американской политической традиции. Она не менялась после Второй мировой войны, и мнение о том, что все изменилось, базируется пока лишь на риторике с той стороны и на газетных заголовках.
Ну кто бы сомневался
Зеленский отказался от перемирия. Он мотивировал это тем, что не желает повторения истории с разделом Германии на ФРГ и ГДР.
"Я сказал честно президенту Трампу: хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множества таких городов", – сказал он.
Кроме того, он отказался давать конкретные пояснения о возможности полного прекращения огня в обозримой перспективе. Иными словами, Зеленский твердо настроен на продолжение боевых действий, прикрываясь абсолютно неадекватными в украинских реалиях мотивами. В чем же причина? Это может показаться безумием, но это не так, налицо четко выверенный расчет на сохранение власти. Ведь, что должна сделать Украина, как только настанет режим прекращения огня? Готовиться к выборам и проводить их. Для Зеленского это конец и далеко не только политический. Поэтому он будет саботировать любые договоренности и выдвигать самые невыполнимые контртребования, чтобы путь к миру пройден не был.
Вчера, 19 марта, главным событием дня стали продолжающиеся атаки ВСУ на пограничье Краснояружского района Белгородской области.