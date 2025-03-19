|Овечкин выведет сборную России на матч с командой США?
23:33 20.03.2025
Овечкин, побив канадца Гретцки, выведет сборную России на матч с командой США. Кто будет тренером?
Хоккейные поединки между сверхдержавами вернут в мир нормальность
Сергей Аксенов
Знаменитая "Калинка-малинка" может вновь зазвучать в паузах хоккейного матча между командами североамериканских и русских игроков. Как это было в звездный период советского хоккея. Неужели такое возможно сейчас?
Невероятное спортивное событие случится, если получится преодолеть препятствия на пути реализации предложения Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.
О том, что Дональд Трамп поддержал эту идею президента РФ говорится на сайте Кремля в отчете о телефонном разговоре глав государств, который состоялся 18 марта. Хоккей упомянут в контексте стремления двух стран к нормализации отношений.
Тот факт, что об организации спортивного поединка говорят параллельно с обсуждением перемирия на Украине, заставляет вспомнить историю греческих олимпиад, когда на время соревнований прекращались войны. Томаса Баха и его МОК немного подвинули.
"Хоккейная дипломатия сегодня получает возможность объединить людей. Это даже не про хоккей, я думаю, это больше про то, чтобы люди могли двигаться к миру", - цитируют СМИ экс-капитана сборной СССР по хоккею, а сейчас политика Вячеслава Фетисова.
"Это очень легко реализовать, - практично отметил глава федерации хоккея Владислав Третьяк. - Ведь в НХЛ на высочайшем уровне выступают десятки русских ребят, а хоккеисты из США в последние годы… в клубах КХЛ, являются лидерами сильных команд".
"Нужно проводить встречи не только на уровне клубов, но и на уровне сборных, - считает „Русская ракета", спецпредставитель федерации хоккея Павел Буре. - Можно играть у нас дома, на территории США или в других нейтральных странах".
Среди россиян перспектива матча с Америкой вызвала ажиотаж. Запросы по слову "хоккей" в Google к 21.00 того же дня достигли 80 из 100 возможных баллов популярности (в тот же день в 16.00 уровень интереса составлял 29 баллов), свидетельствует сервис Google Trends.
Чувствуется, что наши болельщики за годы обструкции, устроенной России глобальными спортивными функционерами, засевшими в международных спортивных организациях, истосковались по большому хоккею. Получится ли пробить брешь в стене русофобии?
Реакция КХЛ предсказуемо позитивная. "Мы всегда были приверженцами мира, открыты к спортивному диалогу между лигами… В соответствии с поручением нашего президента будем готовы организовать все необходимые мероприятия", - взял под козырек глава лиги.
А вот с НХЛ может быть заминка. Президенту США она не подчиняется. Поэтому там слегка опешили от того факта, что североамериканскую лигу "поженили" с КХЛ, даже не спрашивая. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн в ходе брифинга отказался говорить на эту тему.
Клубы НХЛ и КХЛ проводили между собой матчи. В 2010 году "Каролина Харрикейнз" уступила ленинградскому СКА (3:5), а "Финикс Койотс" обыграл рижское "Динамо" (3:1). В 2008 году "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл у магнитогорского "Металлурга" (4:3).
Однако, то были вегетарианские довоенные времена, когда к Путину, честно передавшему верховную власть, у Запада еще не было претензий. Сейчас, во время СВО, жестко антироссийская позиция Канады по конфликту на Украине может сыграть негативную роль.
Эти настроения выразил чешский вратарь, игравший в НХЛ Доминик Гашек. Он назвал благоволение Трампа предстоящему матчу "государственной изменой" и "преступлением". Похоже, Гашек так и не смог забыть как наша первая пятерка забивала в его ворота…
Впрочем, это может быть только поза обиженного ветерана, который Россию всегда терпеть не мог. Что если руководство НХЛ сочтет выгодным подобное "паблисити"? О том, как легко там меняют свое мнение, мы помним по скандалу, когда в НХЛ с приходом Трампа прекратили рекламировать ЛГБТ*.
Не имея прямой возможности влиять на НХЛ, Трамп как опытный политик может успешно делать это опосредовано. Большой хоккей - это большой бизнес и его топ-менеджмент вряд ли захочет ссориться с самим президентом США.
Трамп умело разыгрывает хоккейную тему в политических целях. На приеме в Белом доме чемпиона НХЛ "Флорида Пантерс" он особо выделил вратаря Сергея Бобровского. Вероятно, потому что он - русский. А русские Трампу нужны.
"Овечкин - великий игрок, не так ли?" - расхваливал Трамп россиянина на митинге своих сторонников еще накануне своей инаугурации. Лести много не бывает, знает этот знаток человеческих душ. Но ведь наш Александр и правда великий хоккеист.
Всего 8 шайб осталось забить форварду "Вашингтон Кэпиталз", чтобы побить абсолютный рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в "регулярке" за всю историю НХЛ. Столица США превратилась в алтарь Овечкина, американцы обезумели в ожидании, нагнетают СМИ.
Согласно прогнозу спортивных статистиков, его рекордная шайба может быть забита примерно 16 апреля. Дальше - триумф. Заранее связав себя с Овечкиным, Трамп разделит эту победу с форвардом. Так неужели после этого он не продавит в НХЛ матч США и России?
Если верить слитым в Сеть планам мирного урегулирования на Украине, то временное прекращение огня может быть объявлено 20 апреля - в день, когда Пасха у католиков и православных совпадает. Рекорд Овечкина и будущий матч коррелируют с этим графиком.
По поводу возможной даты игры сборных России и США удачнее всех выразился новый министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Он не стал гадать, мельтешить, суетиться, привязываясь к чьим-то расписаниям и планам, а прямо заявил:
"Учитывая желание и самих хоккеистов сразиться, и одобрение лидеров двух великих держав России и США, это может произойти в любое время. Место в календаре для подобных матчей все найдут с удовольствием". Резонно.
Что касается места, то уже началась заочная гонка интересантов. Матч века мог бы состояться на "СКА Арене" в Петербурге, предлагают на Родине Путина. "Нижний Новгород - исторически хоккейный город", - напоминает о своем регионе губернатор Глеб Никитин.
Но есть и экзотические варианты. "Почему бы несколько матчей между командами НХЛ и КХЛ не провести в Риге?" - обратился к федерации хоккея Латвии политический активист, эксперт "СП" Владимир Линдерман, напомнив, что местные игроки успешно выступают и в КХЛ, и НХЛ.
"Участие Латвии в проекте „Хоккей за мир" укрепило бы безопасность страны намного лучше, чем минирование восточной границы пока еще запрещенными противопехотными минами", - вводит он перспективное спортивное событие в антивоенный контекст.
На деле, место и время хоккейных баталий сильно зависит от избранного формата. А с этим пока ясности нет. Поскольку речь идет в большей степени о политическом событии, нежели чисто спортивном, следует помнить, что политика - это искусство возможного.
Наилучшим форматом стали бы, наверное, полноценные встречи сборных России и Соединенных Штатов. Другой вариант - сборные или команды звезд обеих лиг - КХЛ и НХЛ (но здесь возникает, как минимум, фактор Канады, участие которой неуместно).
Могут сыграть друг с другом и ведущие клубы. Когда-то за океаном с "Монреалями", "Пингвинсами" и другими грандами успешно рубились наши парни из ЦСКА, "Спартака", московского "Динамо", "Крыльев Советов", "Химика", воспитанники киевского "Сокола", рижского "Динамо".
Если все это организовать не выйдет, то на лед сыграть товарищеский матч могут выйти ветераны. Им привычно. Или даже сам Путин, как предлагает депутат-спортсмен Журова из Госдумы…
Так или иначе, образцом предстоящего хоккейного ристалища станет исторически первая Суперсерия между сборными СССР и Канады 1972 года. Команды сыграли тогда восемь матчей, по четыре в своей стране и в гостях. На этот раз Канаду просто заменим на США.
* "Международное движение ЛГБТ" решением Верховного суда РФ от 30 ноября 2023 г. признано экстремистским, его деятельность на территории России запрещена.