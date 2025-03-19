Овечкин выведет сборную России на матч с командой США?

23:33 20.03.2025

Овечкин, побив канадца Гретцки, выведет сборную России на матч с командой США. Кто будет тренером?

Хоккейные поединки между сверхдержавами вернут в мир нормальность



Сергей Аксенов



Знаменитая "Калинка-малинка" может вновь зазвучать в паузах хоккейного матча между командами североамериканских и русских игроков. Как это было в звездный период советского хоккея. Неужели такое возможно сейчас?



Невероятное спортивное событие случится, если получится преодолеть препятствия на пути реализации предложения Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.



