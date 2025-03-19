|Уникальное подразделение Вооруженных сил Казахстана устроило состязания в кокпаре и джигитовке (видео)
00:04 21.03.2025
В Жамбылской области горно-егерский полк отметил День национальных видов спорта конно-спортивными состязаниями, совместив их с занятиями по боевой подготовке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.
Учебный полигон "Терис-Ащыбулак" на время стал спортивным полем для кокпара и байги. Военнослужащие соревновались в ловкости и сноровке в играх тенге алу и аударыспак.
- День национальных видов спорта мы провели в военном стиле, но в духе праздника Наурыз. Национальные традиционные игры дают возможность продемонстрировать не только физическую подготовку, но и глубокое уважение к традициям казахского народа, - подчеркнул командир горно-егерского полка РгК "Юг" подполковник Алмас Отыншынов.
Не остались в стороне и девушки, проявив активное участие в скачке кыз куу, приготовлении баурсаков и других национальных блюд.
Напомним, что горно-егерский полк - единственное подразделение в Вооруженных силах Казахстана, в котором задачи по защите южных рубежей страны военнослужащим помогают выполнять специально обученные боевые кони. В феврале текущего года подразделение отметило 25 лет со дня образования.
Напомним, 14 марта в Казахстане стартовала декада Наурызнама. В течение этих 10 дней в Астане пройдет более 200 масштабных мероприятий в честь праздника.