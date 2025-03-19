Уникальное подразделение Вооруженных сил Казахстана устроило состязания в кокпаре и джигитовке (видео)

00:04 21.03.2025

В Жамбылской области горно-егерский полк отметил День национальных видов спорта конно-спортивными состязаниями, совместив их с занятиями по боевой подготовке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.



Учебный полигон "Терис-Ащыбулак" на время стал спортивным полем для кокпара и байги. Военнослужащие соревновались в ловкости и сноровке в играх тенге алу и аударыспак.



