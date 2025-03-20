Союзники США хотят отказаться от американского оружия, - Владимир Прохватилов

00:46 21.03.2025 Союзники США хотят отказаться от американского оружия

В условиях утраты интереса США к атлантизму в Брюсселе находят зависимость Европы от американского ВПК опасной



20.03.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью нескольким французским СМИ, включая Nice-Matin и Le Parisien, что Франция будет стремиться заключать оружейные контракты с европейскими странами, которые сейчас покупают американское оружие.



"Я спросил у производителей оружия, можем ли мы обратиться к европейским странам, которые обычно покупают американскую продукцию", – сказал Макрон, добавив, что тем, кто покупает американские ЗРК Patriot, следует предложить франко-итальянские ЗРК SAMP/T, а тем, кто покупает истребители F55, следует предложить французский истребитель Rafale.



Макрон утверждал, что укрепление военно-промышленного комплекса Европы сделает усилия блока по перевооружению более эффективными.



Его замечания прозвучали после того, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила масштабный план военного финансирования на сумму 800 миллиардов евро (875 миллиардов долларов), известный как "ReArm", направленный на противодействие тому, что Брюссель называет растущей "угрозой" со стороны России.



Чтобы сделать производимое в ЕС оружие более конкурентоспособным, нужно, как признал Макрон, чтобы европейские оборонные компании снизили издержки, оптимизировали производство и упростили бюрократические процессы. Он также связал эту тему с экономической напряженностью с Вашингтоном, сославшись на недавние угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на европейские товары.



Макрон также заявил, что попросил французские оборонные компании сократить бюрократическую волокиту и сократить расходы, чтобы стать более привлекательным вариантом, сообщает Nice-Matin.



"Столкнувшись с непредсказуемыми силами, мы должны сократить нашу зависимость. Это означает ускорение нашей политики суверенитета путем укрепления нашего собственного производства и стратегической культуры, чтобы стать более независимыми в обороне и технологиях", – сказал Макрон, добавив, что планирует обсудить эти идеи с вступающим в должность канцлером Германии Фридрихом Мерцем.



Сделать это европейским союзникам США будет непросто, так как, "согласно недавнему отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), импорт оружия в Западную Европу за последние пять лет вырос более чем вдвое, причем две трети поступают из США. В то время как Европа прилагает усилия по укреплению своей оборонной промышленности, американские поставщики по-прежнему доминируют на рынке", отмечает портал MENA FN (Амман, Иордания).



Чтобы успешно конкурировать с американскими истребителями, французской Dassault Aviation придется серьезно потрудиться над сокращением производственных издержек, так как новый Rafale оценивается в 225 миллионов евро на основе контракта с Сербией от 2024 года. Тогда как F-35 стоил около 208,3 миллиона долларов по аналогичному соглашению, подписанному с Чешской Республикой в ​​том же году.



Ключевым фактором является скорость производства вооружений, определяющая их доступность в продаже и сроки поставки.



Объявленный компанией Dassault Aviation производственный план для Rafale на 2025 год предусматривает выпуск 25 истребителей в этом году с обещаниями многократного увеличения объемов, поскольку отставание по невыполненным заказам достигло девяти лет. По словам генерального директора Dassault Aviation Эрика Траппье, для увеличения объемов производства потребуется не менее двух лет.



Траппье указал, что ускорение темпов производства "не происходит по щелчку пальцев. Эту работу необходимо планировать". По его словам, на это нужно время: чтобы "набрать темп", нужно "не менее двух лет".



Траппье также придется подстегнуть всех своих подрядчиков и субподрядчиков. В этом смысле, как бы ни хотелось французскому авиапроизводителю, такой значительный рывок требует кропотливой работы снизу вверх, от поставщиков до конечного производства. Если учесть, что рабочий график Lockheed Martin предусматривает выпуск 190 F-35 в 2025 году, то шансы французской оборонки вытеснить американские истребители с европейского рынка пока невелики, если только не будет принято чисто протекционистское решение, чего, собственно говоря, и добивается Макрон.



Что касается ЗРК SAMP/T NG, то оценить темпы производства этой системы ПВО пока невозможно, так как ее серийное производство еще не началось.



Согласно планам, Франция и Италия получат первые комплексы до конца 2025 года, а с 2026 года она станет доступна для заказа другими странами.



В целом SAMP/T вряд ли составит конкуренцию ЗРК Patriot, поскольку, помимо стран, инвестирующих в его разработку (Италия и Франция), единственным иностранным эксплуатантом является Сингапур, заказавший в 2013 году две системы вместе с 200 ракетами на сумму $651 млн.



Темпы производства ракет Aster 30 для SAMP/T также не впечатляют, поскольку они пропорциональны количеству стран, эксплуатирующих систему, даже с учетом того, что эта же ракета также используется с ограниченным количеством корабельных средств ПВО. Единственная деталь, заслуживающая внимания в этом отношении, – это многолетний контракт на 700 ракет Aster 15 и Aster 30, подписанный в 2023 году без раскрытия сроков.



Однако, у стран Евросоюза есть более веские основания для отказа от закупок американских вооружений и военной техники, чем чисто финансовые соображения.



В проекте Белой книги по обороне, подготовленный комиссаром ЕС по обороне Андрюсом Кубилиусом и главным дипломатом ЕС Кайей Каллас, отмечается, что Европа стала зависимой от американского военного потенциала, что создает опасность теперь, когда США "пересматривают свой подход и могут принять решение ограничить использование или даже прекратить доступность этих средств".



Что касается опасений насчет того, что США "могут принять решение ограничить использование или даже прекратить доступность" купленных европейскими странами американских вооружений, то они вполне обоснованны, и прецедент такого рода уже имел место.



29 мая 2024 года Министерство обороны Швеции объявило о своем намерении передать Украине два самолета ДРЛО S-100B Argus. Эти самолеты должны были существенно усилить возможности ВСУ по противовоздушной и противоракетной обороне.



Однако передача шведских самолетов ДРЛО Украине, как мы писали, не состоялась, так как США не дали на то свое согласие.



"Без американцев этого ничего не произойдет (передача самолетов. – В.П.). Потому что там очень много оборудования именно американского. Самолет шведский, но оборудование очень много американского. То есть без согласия американцев, а я не слышал, что они давали согласие на передачу нам Saab 340", – сказал агентству РБК-Украина украинский военный эксперт.



Если уж американцы приняли такое решение в отношении шведских самолетов, то с чисто американскими вооружениями их запреты и ограничения могут быть еще более жесткими, сообразили европейские милитаристы.



И вот недавно Португалия решила не закупать американские истребители F-35, опасаясь, что администрация Трампа решит прекратить обновления программного обеспечения или поставку запасных частей и будет рассматривать альтернативы европейского производства.



"Мы не можем игнорировать геополитическую обстановку", – заявил уходящий министр обороны Португалии Нуну Мелу в интервью средствам массовой информации страны.



По словам министра, предсказуемость союзников Португалии в этом вопросе служит "большим преимуществом, которое следует учитывать". "Мы должны верить, что при любых обстоятельствах эти союзники будут на нашей стороне... И этот наш союзник [США], который на протяжении десятилетий всегда был предсказуемым, может привести к ограничениям в использовании, в обслуживании, в комплектующих – во всем, что связано с тем, чтобы самолеты были в рабочем состоянии и использовались во всех сценариях", – пояснил Мело.



Он отметил, что есть несколько вариантов для рассмотрения "в контексте европейского производства, а также с учетом отдачи, которую эти варианты могут иметь для португальской экономики". Мело не стал отвечать на вопрос, можно ли F-16 заменить французскими истребителями.



Германия также может разорвать контракт с США на поставку 35 истребителей F-35A, если Вашингтон решит встроить в них так называемую "аварийную кнопку", как это было сделано не так давно с пусковыми установками реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленными Киеву, как сообщает Bild.



После того как США дистанционно отключили на уже поставленных Киеву системах HIMARS возможность обнаружения и захвата цели, в Европе опасаются, что Вашингтон сможет дистанционно деактивировать свое вооружение на территории союза, используя систему дистанционного отключения (Kill Switch).



Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер допустил, что в случае, если "США сделают с будущими немецкими F-35 то же самое, что сейчас они делают на Украине, то можно было бы рассмотреть вопрос расторжения контракта".



По данным Bild, "в центре опасений" в Германии – 35 американских истребителей F-35А на сумму €8,3 млрд, в которые США могут встроить "аварийный выключатель". При этом покупка инфраструктуры, необходимой для истребителей, обойдется Германии еще в несколько млрд евро.



Намерения отказаться от американского оружия характерны не только для Европы. Так, новый премьер-министр Канады Марк Карни на днях приказал своему правительству пересмотреть сделку о покупке 88 американских F-35. Пока что Оттава заложила в бюджет покупку только первых 16 самолетов.



Карни попросил министра обороны Билла Блэра поработать с военными, "чтобы определить, является ли контракт на F-35 в его нынешнем виде лучшей инвестицией для Канады, и есть ли другие варианты, которые могли бы лучше удовлетворить потребности Канады".



"Если говорить точнее, контракт на поставку F-35 не был отменен, но нам необходимо провести домашнюю работу с учетом меняющейся обстановки и убедиться, что контракт в его нынешнем виде отвечает наилучшим интересам канадцев и канадских вооруженных сил", – сообщил Associated Press пресс-секретарь министерства обороны Лоран де Касанове.



Налицо серьезное обострение отношений между США и их союзниками по НАТО в части заявленного перевооружения Евросоюза.



Ну что ж, любые раздоры в западном лагере нам только на пользу. Источник - Фонд стратегической культуры

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