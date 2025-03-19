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Tencent: Близится финал... Владимир Путин поблагодарил Китай, и в этом был глубокий смысл!
00:54 21.03.2025

Близится финал российско-украинского конфликта. Владимир Путин поблагодарил Китай, и в этом был глубокий смысл!
Tencent: Россия поблагодарила страны БРИКС за миротворческие усилия

Путин поблагодарил Китай, Бразилию, Индию и Южную Африку за их усилия по урегулированию украинского конфликта, пишет Tencent. Китайские читатели намек поняли и согласились с тем, что именно страны БРИКС должны построить новый мировой порядок.

В последнее время администрация Дональда Трампа активно продвигает соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Однако президент России Владимир Путин выразил особую благодарность Китаю, Бразилии и другим странам за их вклад в урегулирование конфликта. Заявление Путина, на первый взгляд, незамысловато, однако оно скрывает глубокие соображения России по вопросу прекращения огня и ожиданий Путина относительно будущего хода мирных переговоров.

За что Путин должен благодарить Китай?

На недавней пресс-конференции Путин поблагодарил Трампа, назвав его "старым другом", и затем он поблагодарил Китай, Бразилию, Индию и Южную Африку за их усилия в содействии перемирию. Это интересная деталь - по сути, Путин дал понять США, что это не только их заслуга. Россия не хочет, чтобы у внешнего мира сложилось впечатление, что прекращение огня является лишь результатом усилий руководства США, она хочет подчеркнуть участие множества других стран в данном процессе.

Путин ясно дал понять, что российская сторона согласна на прекращение огня, но детали еще предстоит обсудить. За этим стоит осторожное отношение России к данному вопросу, а также кроется стремление Москвы проявлять большую инициативу на будущих переговорах.

О чем беспокоится Россия? Хотя Путин не выступал против прекращения огня, он поднял несколько ключевых вопросов, раскрывающих опасения России. Воспользуется ли Украина этой возможностью для "передышки", пополнения запасов и подготовки к следующему раунду боевых действий? В конце концов, российская армия сейчас имеет преимущество, а внезапная остановка может дать противнику время "перевести дух".

А как же Курск? ВСУ развернули в Курской области элитные подразделения, включая 80-ю и 95-ю воздушно-десантные бригады. В случае прекращения огня украинская армия может отвести эти силы, и план России по уничтожению врага будет сорван. Путин, очевидно, не хочет, чтобы "приготовленная утка снова взлетела".

Как контролировать 2000-километровую линию фронта? Смогут ли обе стороны неукоснительно соблюдать приказ о прекращении огня? Если что-то пойдет не так, то соглашение о приостановке боевых действий может оказаться просто пустыми словами. Штаты и Украина пока не представили конкретных планов, и Путина, конечно, это не устраивает. Проще говоря, он считает, что это соглашение выгодно для Украины и рискованно для России.

В чем смысл благодарности Китаю?

Это не просто вежливость Путина. Здесь скрыт глубокий смысл.

США, Европа и Украина "единодушны" в российско-украинском вопросе, и Россия не очень доверяет этим трем сторонам. Путин все еще обеспокоен тем, что будущие мирные переговоры могут перерасти в ситуацию, когда эти страны объединят усилия для борьбы с РФ. Чтобы избежать подобной ситуации, Москва надеется привлечь к участию больше стран и сбалансировать силы за столом переговоров.

Китай как раз подходит для этого. Пекин всегда занимал нейтральную позицию в российско-украинском вопросе, уважая интересы России в сфере безопасности. Еще в мае 2023 года Китай обозначил свою позицию по политическому урегулированию украинского кризиса, сделав акцент на прекращение огня и начало мирных переговоров. Это заявление получило положительный отклик как со стороны России, так и со стороны Украины. Китай всегда был привержен урегулированию конфликтов путем диалога и неоднократно принимал российские и украинские делегации для обсуждения вопроса. Такая нейтральная и прагматичная позиция делает Китай важным участником в мирном процессе.

Выражая благодарность Китаю, Путин, на самом деле, подчеркнул недостаточную справедливость предложенного США плана по прекращению огня. Россия надеется на то, что КНР и другие страны предложат более разумный план.

Что может сделать Китай?

Благодарность Путина - это взгляд не только в прошлое, но и в будущее. Россия надеется, что Китай и другие страны смогут играть более активную роль в мирном процессе. Китай может сыграть роль "медиатора" между США, Европой и Россией, не принимая ничью сторону. КНР может участвовать в механизме контроля режима прекращения огня для гарантии того, что Украина не будет использовать это время для "передышки".

Также Китай может стать беспристрастной стороной в создании многосторонней переговорной платформы с участием России, Украины, США, Европы и Пакистана. Это поможет избежать ситуации, когда "последнее слово" остается за Западом, и сделать соглашение более легитимным и имеющим обязательную силу.

Прекращение боевых действий с учетом интересов всех сторон, на котором настаивает Китай, может посодействовать установлению долгосрочного мира.

Возможно, Россия официально предложит Китаю и другим странам присоединиться к мирным переговорам. Это приведет не только к прекращению огня, но и к глобальным изменениям геополитического ландшафта.

Автор: Блог Волны Южно-Китайского моря (南海的波涛)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742507640


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