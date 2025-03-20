Рынок недвижимости Узбекистана продолжает демонстрировать нестабильность

01:15 21.03.2025

Спрос и цены падают, аренда дешевеет. Эксперты проанализировали показатели рынка недвижимости Узбекистана в феврале



20 марта 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Рынок недвижимости Узбекистана продолжает демонстрировать нестабильность. В феврале число сделок купли-продажи сократилось на 12 %, но в сравнении с прошлым годом все же случился небольшой рост на 1 %. Об этом сообщили в Центре экономических исследований и реформ.



Всего за февраль было заключено 22,4 тысячи сделок. Наибольшее их сокращение произошло в Сурхандарьинской, Наманганской и Джизакской областях – более 20 %. В Ташкенте объем сделок снизился на 9,5 %.



Цены на вторичное жилье по стране упали на 0,6 %, но за год они увеличились на 1 %. Наибольший годовой рост цен на вторичку зафиксирован в Бухарской, Джизакской и Хорезмской областях – в среднем на 8 %.



В Ташкенте вторичное жилье подешевело на 0,3 %, в то время как новостройки выросли в цене на 2,5 %.



При этом за год вторичка потеряла в цене 5,1 %, а первичка подешевела на 3,1 %. В первом сегменте наибольшее снижение цен произошло в Мирзо-Улугбекском районе (-8,5 %), Чиланзарском (-6,9 %) и Яшнабадском (-6,6 %), во втором – в Учтепинском (-10,1 %), Шайхантахурском (-10,1 %) и Мирабадском районах (-9,1 %).



На рынке аренды также зафиксировано снижение цен. Средняя стоимость аренды в Ташкенте составляет 8 долларов за квадратный метр. В центральных районах, таких как Мирабад, Шайхантахур и Яккасарай, цена остается выше – около 10 долларов за квадратный метр.



За год арендные ставки в столице снизились на 9,8 %. Больше всего аренда подешевела в Юнусабадском районе (-13,7 %), Чиланзарском (-12,5 %) и Алмазарском (-12,2 %).



Напомним, что эксперты информационного портала Realting.uz также проанализировали ситуацию на рынке недвижимости в Ташкенте в феврале 2025 года и рассказали Podrobno.uz о ключевых тенденциях.