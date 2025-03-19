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Внешняя миграция в Казахстане. "Российский фактор" и "фактор оралманов": что перевесит? - Бауыржан Маханов
01:26 21.03.2025

Внешняя миграция. "Российский фактор" и "фактор оралманов": что перевесит?

автор Бауыржан Маханов

На протяжении последних лет число приезжающих на ПМЖ в Казахстан растет, а число уезжающих, напротив, сокращается. Прошлый год не стал исключением. Мало того, судя по тем цифрам, которые обнародовало недавно Бюро национальной статистики, в 2024-м данная тенденция усилилась: количество прибывших оказалось в 2,3 раза больше, чем выбывших (в 2023-м превышение составило 1,6 раза). Но если прежде ключевое влияние на ситуацию оказывал миграционный обмен с большим северным соседом, то теперь не менее значимым становится "южный трек".

Здесь стоит напомнить, какой была динамика в предыдущие четверть века. В начале "нулевых" годов сохранялся высокий уровень эмиграции из страны, пик которой пришелся на первое десятилетие после распада СССР, – главным образом, русских и немцев, решивших вернуться на земли предков. Например, в 2000-м из Казахстана уехали свыше 155 тысяч человек. К тому времени наше государство уже осуществляло политику репатриации кандасов, которых тогда называли оралманами, но в упомянутый год миллениума они компенсировали лишь менее трети миграционных потерь.

Впрочем, в дальнейшем поток репатриантов продолжал нарастать и к середине "нулевых" достиг пиковых отметок в 65-70 тысяч ежегодно, тогда как исход в Россию, Германию и некоторые другие страны пошел на убыль. Причем резко – скажем, в 2006-м он оказался почти в пять раз меньше, чем в 2000-м. Скорее всего, на это, помимо всего прочего, повлияло и существенное улучшение социально-экономической ситуации в Казахстане, который в тот период благодаря очень высоким ценам на нефть и металлы переживал "тучные" годы. Именно на 2006-й пришлось рекордное положительное сальдо внешней миграции – более 33-х тысяч человек.

Однако впоследствии количество оралманов стало быстро сокращаться, упав к концу следующего десятилетия до 12-13 тысяч в год, а число решивших перебраться в Россию, напротив, снова начало расти ("немецкий фактор" уже не играл важной роли, хотя представители этого этноса продолжали покидать нашу страну). Если в 2013-м в РФ уехали 20,9 тысячи теперь уже бывших казахстанцев, то в 2019-м – 39,8 тысячи, или почти вдвое больше. Два названных обстоятельства, определявшие динамику внешней миграции на протяжении всех лет суверенного существования Казахстана, привели к тому, что ее сальдо снова ушло в отрицательную зону, достигнув в последний доковидный год минус 33 тысячи.

Нараставший исход в Россию остановила пандемия: в 2020-м он сократился в полтора раза. Годом позже, когда опасный вирус начал отступать и были сняты многие ограничения на передвижение, снова наметилась тенденция к увеличению числа эмигрантов в РФ. Но тут грянула российско-украинская война. Уже в первый ее год количество уехавших в северном направлении уменьшилось, но наибольший спад был зафиксирован во второй, 2023-й, когда для всех стало очевидно, что вооруженный конфликт принимает слишком затяжной характер. Параллельно выросло, причем значительно, число перебравшихся из России в Казахстан.

Как следствие, в 2023-м впервые за весь постсоветский период (и, даже можно сказать, за полвека, поскольку отток в Россию из тогда еще Казахской ССР начался на самом деле в 1970-х) в миграционном обмене между двумя соседними странами сложился, по сути, паритет: туда от нас переехали 11,8 тысячи человек, что стало абсолютным минимумом за годы независимости, в обратном направлении – 11,7 тысячи.

В то же время количество репатриантов-кандасов из Узбекистана, являющегося основным их "поставщиком", сохранилось на прежнем уровне, а вернувшихся на историческую родину из Туркменистана, Китая, Монголии даже стало больше. В сумме все это привело к тому, что в 2023-м Казахстан после двенадцати лет отрицательного сальдо миграции снова вышел на положительное – оно составило почти 9,3 тысячи.

Теперь о том, какие изменения произошли в минувшем году. По сравнению с предыдущим число и приехавших в Казахстан из России, и уехавших туда сократилось чуть ли не на треть - соответственно до 8,0 и 8,8 тысячи человек. Разница между двумя этими цифрами невелика и на общее сальдо особо не повлияла.

А вот что повлияло самым существенным образом, так это значительное увеличение количества иммигрантов из Узбекистана: оттуда к нам в 2024-м перебрались 12,1 тысячи человек, или почти вдвое больше, чем годом ранее (6,5 тысячи). Из них 8,7 тысячи – казахи, то есть кандасы. Данных о том, к каким этническим группам принадлежат остальные, нет. Если прежде самым привлекательным для переселенцев из Узбекистана регионом была Мангистауская область, что объяснялось соседством с Республикой Каракалпакстан, где проживает большая казахская диаспора, то в прошлом году пальма первенства перешла к Алматинской, где осели 3.543 человек (в Мангистау – 3.024). Довольно много их выбрало местом жительства также Алматы и Астану. Это наводит на мысль, что рост числа приехавших из Узбекистана произошел за счет не столько Каракалпакстана, сколько других регионов соседнего государства.

Продолжает расти количество иммигрантов и из таких стран, как Китай и Монголия. Причем в 2024-м году оно по сравнению с предыдущим годом увеличилось примерно в два раза – соответственно до 2.009 и 1.271. В подавляющем большинстве своем (в обоих случаях 98 процентов и выше) это казахи. Свыше тысячи человек вернулось на землю предков из Туркменистана. А поскольку в названные страны (Узбекистан, Китай, Монголия, Туркменистан) наши люди если и уезжают, то в очень незначительных количествах, то получается, что именно они обеспечили львиную долю роста положительного сальдо миграции – в прошлом году оно достигло уже 16,6 тысячи человек.

А вот из России кандасов переехало в полтора раза меньше, чем годом ранее, – 1.316 против 2.007. Перебирались же к нам из РФ в основном русские – в прошлом году таких насчитали свыше пяти тысяч. Больше трети их выбрали местом жительства Алматы.

Как изменится динамика внешней миграции в дальнейшем и какой из двух ключевых факторов (связанный с Россией или же с возвращением кандасов из стран, расположенных к югу и востоку от Казахстана) будет оказывать на нее наибольшее влияние? Во многом это зависит от того, прекратится ли вооруженный конфликт между РФ и Украиной. Возможность такого сценария вроде бы начала просматриваться…

Источник - spik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742509560


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