Первый маршрут. Поезд из Пекина привезет в Ташкент 90 стандартных контейнеров с автозапчастями через две недели

01:42 21.03.2025

Пекин запустил первый маршрут железнодорожных грузоперевозок в Центральную Азию



Пекин, 19 марта /Синьхуа/ -- Грузовой поезд, следующий в столицу Узбекистана Ташкент, отправился из Пекина в среду около 10:00, что ознаменовало официальный запуск первого маршрута железнодорожных грузоперевозок между китайской столицей и Центральной Азией.



Как сообщили источники в Пекинском управлении Китайской государственной железнодорожной корпорации /China Railway/, поезд, груженный 90 стандартными контейнерами с автозапчастями, медикаментами и другими товарами из региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, покинет территорию Китая через контрольно-пропускной пункт Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и примерно через 14 дней прибудет в столицу Узбекистана.



По словам источников, запуск нового маршрута грузовых железнодорожных перевозок дает Пекину новую точку опоры для дальнейшей интеграции в высококачественное и скоординированное продвижение инициативы "Пояс и путь".