Кыргызстан к 2030 году планирует достичь ВВП не менее $30 млрд долларов и увеличить сельхозпроизводство в 2 раза

02:28 21.03.2025

В Кыргызстане к 2030 году планируется увеличить сельхозпроизводство на 112,5%



20 марта 2025



Tazabek - В Кыргызстане к 2030 году планируется увеличить сельскохозяйственное производство на 112,5%. Об этом говорится в Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года.



На 2030 год также планируется увеличить переработку сельхозпродукцию на 123%. Что касается снижения потерь воды, то сократить на 27%.



В сельскохозяйственной сфере в программе развития запланировано увеличение площади орошения на 15 тыс. га, а также повышение водообеспеченности земель на 93 тыс. га.



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Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2030 года.

https://www.gov.kg/files/news/froala/0108df08fd71e4bac722b0bc283af1d9e0abdc78.pdf



Настоящая Программа нацелена на достижение следующих ориентиров к 2030 году:

• Объем ВВП – не менее 30 млрд долларов США;

• ВВП на душу населения – 4 – 4,5 тыс. долл. США

• Обеспечение ежегодного темпа номинального роста ВВП – 11-12%;

• Размер государственного внешнего долга – на уровне до 60% к ВВП;

• Безработица – не более 5%;

• Объем инвестиций в основные средства к ВВП в 2030 г. – не менее 20%

• Вхождение страны в топ 100 стран по индексу человеческого развития

• Вхождение страны в топ 30 по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР)