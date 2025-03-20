|Кыргызстан к 2030 году планирует достичь ВВП не менее $30 млрд долларов и увеличить сельхозпроизводство в 2 раза
02:28 21.03.2025
В Кыргызстане к 2030 году планируется увеличить сельхозпроизводство на 112,5%
20 марта 2025
Tazabek - В Кыргызстане к 2030 году планируется увеличить сельскохозяйственное производство на 112,5%. Об этом говорится в Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года.
На 2030 год также планируется увеличить переработку сельхозпродукцию на 123%. Что касается снижения потерь воды, то сократить на 27%.
В сельскохозяйственной сфере в программе развития запланировано увеличение площади орошения на 15 тыс. га, а также повышение водообеспеченности земель на 93 тыс. га.
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Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2030 года.
https://www.gov.kg/files/news/froala/0108df08fd71e4bac722b0bc283af1d9e0abdc78.pdf
Настоящая Программа нацелена на достижение следующих ориентиров к 2030 году:
• Объем ВВП – не менее 30 млрд долларов США;
• ВВП на душу населения – 4 – 4,5 тыс. долл. США
• Обеспечение ежегодного темпа номинального роста ВВП – 11-12%;
• Размер государственного внешнего долга – на уровне до 60% к ВВП;
• Безработица – не более 5%;
• Объем инвестиций в основные средства к ВВП в 2030 г. – не менее 20%
• Вхождение страны в топ 100 стран по индексу человеческого развития
• Вхождение страны в топ 30 по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР)