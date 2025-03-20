|ОПЕК+ изложила новый план сокращения добычи и компенсации перепроизводства нефти
05:09 21.03.2025
20.03.2025
План предусматривает ежемесячное сокращение добычи от 189 до 435 тыс. баррелей в сутки.
В четверг ОПЕК+ опубликовала новый график для семи стран-членов альянса по дальнейшему сокращению добычи нефти для компенсации ранее осуществленной добычи сверх согласованных уровней, что превысит ежемесячные объемы повышения добычи, которые группа планирует ввести в следующем месяце.
Согласно таблице, план будет предусматривать ежемесячное сокращение добычи на 189 000–435 000 баррелей в день. Планируемое сокращение продлится до июня 2026 года.
ОПЕК+ сокращает добычу на 5,85 млн баррелей в сутки, что составляет около 5,7% от мирового предложения, в рамках серии согласованных шагов с 2022 года для поддержки рынка.
3 марта организация подтвердила, что восемь ее членов, включая Россию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, Оман, Алжир, Казахстан и Ирак, продолжат ежемесячное увеличение добычи на 138 000 баррелей в сутки с апреля, сославшись на более здоровые фундаментальные показатели рынка.
Однако источники сообщили агентству Reuters, что недавнее значительное перепроизводство в Казахстане вызвало недовольство других членов и стало одним из решающих факторов, которые в конечном итоге побудили группу пойти на повышение.
Согласно пересмотренному плану, Ирак внесет основной вклад в сокращение компенсаций, за ним последуют Казахстан и Россия.
План также предусматривает, что Саудовская Аравия, один из главных сторонников соглашения ОПЕК+, осуществит небольшие компенсационные сокращения в размере от 6000 до 15 000 баррелей в сутки в течение трех месяцев.
Казахстан добился рекордного уровня добычи, как и крупнейшая американская нефтяная компания Chevron расширяя добычу на крупнейшем казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз.
Последние данные ОПЕК показали, что в феврале Казахстан добыл 1,767 млн баррелей сырой нефти в сутки, что выше показателя в 1,570 млн баррелей в сутки в январе по сравнению с квотой ОПЕК+ в 1,468 млн баррелей в сутки.
Подготовлено ProFinance.ru по материалам Reuters.