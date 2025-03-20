ОПЕК+ изложила новый план сокращения добычи и компенсации перепроизводства нефти

05:09 21.03.2025

20.03.2025



План предусматривает ежемесячное сокращение добычи от 189 до 435 тыс. баррелей в сутки.



В четверг ОПЕК+ опубликовала новый график для семи стран-членов альянса по дальнейшему сокращению добычи нефти для компенсации ранее осуществленной добычи сверх согласованных уровней, что превысит ежемесячные объемы повышения добычи, которые группа планирует ввести в следующем месяце.



Согласно таблице, план будет предусматривать ежемесячное сокращение добычи на 189 000–435 000 баррелей в день. Планируемое сокращение продлится до июня 2026 года.



