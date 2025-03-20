Президент Туркменистана подписал Указ "О помиловании осужденных лиц в честь священной Ночи всемогущества"

10:00 21.03.2025

Президент Туркменистана подписал Указ "О помиловании в честь священной Gadyr gijesi осужденных лиц"



Опубликовано 20.03.2025



Руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, завещанными нам великими предками, в целях дальнейшего укрепления единства и сплоченности туркменского общества и каждой семьи, а также по случаю священной Гадыр гиджеси Президент Туркменистана, Верховный Главно­командующий Вооруженными Силами страны Сердар Бердымухамедов подписал Указ "О помиловании в честь священной Гадыр гиджеси осужденных лиц", освободив помилованных от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы.



***



Ночь всемогущества (Ночь аль-Кадр, туркм. Gadyr Gijesi), в исламе - почитаемая ночь месяца поста Рамадан, связанная с ниспосланием пророку Мухаммаду Корана в виде откровения в пещере Хира горы Джабаль ан-Нур.



Туркменский народ, как и весь исламский мир, издревле с особым почитанием относится к благословенному месяцу Ораза, Ночи всемогущества Gadyr gijesi – священной ночи милосердия, благоденствия.



По исконной традиции, в целях поддержки традиций милосердия и гуманности, завещанных нашими великими предками, а также дальнейшего укрепления единства и целостности туркменского общества и каждой семьи, Президент Туркменистана по случаю Святой Gadyr gijesi подписывает указ о помиловании граждан, осужденных за преступления.



Считается, что молитвы, совершенные в Gadyr gijesi, принимаются Всевышним, а добрые и гуманные дела равны тысяче месяцев благодеяний.