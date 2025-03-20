|Президент Туркменистана подписал Указ "О помиловании осужденных лиц в честь священной Ночи всемогущества"
10:00 21.03.2025
Президент Туркменистана подписал Указ "О помиловании в честь священной Gadyr gijesi осужденных лиц"
Опубликовано 20.03.2025
Руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, завещанными нам великими предками, в целях дальнейшего укрепления единства и сплоченности туркменского общества и каждой семьи, а также по случаю священной Гадыр гиджеси Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Сердар Бердымухамедов подписал Указ "О помиловании в честь священной Гадыр гиджеси осужденных лиц", освободив помилованных от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы.
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Ночь всемогущества (Ночь аль-Кадр, туркм. Gadyr Gijesi), в исламе - почитаемая ночь месяца поста Рамадан, связанная с ниспосланием пророку Мухаммаду Корана в виде откровения в пещере Хира горы Джабаль ан-Нур.
Туркменский народ, как и весь исламский мир, издревле с особым почитанием относится к благословенному месяцу Ораза, Ночи всемогущества Gadyr gijesi – священной ночи милосердия, благоденствия.
По исконной традиции, в целях поддержки традиций милосердия и гуманности, завещанных нашими великими предками, а также дальнейшего укрепления единства и целостности туркменского общества и каждой семьи, Президент Туркменистана по случаю Святой Gadyr gijesi подписывает указ о помиловании граждан, осужденных за преступления.
Считается, что молитвы, совершенные в Gadyr gijesi, принимаются Всевышним, а добрые и гуманные дела равны тысяче месяцев благодеяний.