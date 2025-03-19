Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного

10:19 21.03.2025

Путин подписал указ о награждении Лаврова за выдающиеся заслуги



МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.



"За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича", - говорится в документе.



Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет.



Орден Святого апостола Андрея Первозванного - высшая государственная награда Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе страны.



