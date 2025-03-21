В Ташкенте к Наврузу открыли обновленную площадь Пушкина (видео)

10:39 21.03.2025

В Ташкенте открыли обновленную площадь Пушкина. В администрации города призвали оценить перемены. Видео



21 марта 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. К Наврузу в столице после обновления открылась знаковая локация – площадь имени Пушкина.



Там было обновлено дорожное покрытие и освещение, реконструирован фонтан, установлены стильные арки, урны. Ухоженные газоны и цветочные клумбы создают атмосферу уюта, а удобные скамейки и детские качели делают площадь комфортной для всех возрастов.



