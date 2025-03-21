|В Ташкенте к Наврузу открыли обновленную площадь Пушкина (видео)
10:39 21.03.2025
В Ташкенте открыли обновленную площадь Пушкина. В администрации города призвали оценить перемены. Видео
21 марта 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. К Наврузу в столице после обновления открылась знаковая локация – площадь имени Пушкина.
Там было обновлено дорожное покрытие и освещение, реконструирован фонтан, установлены стильные арки, урны. Ухоженные газоны и цветочные клумбы создают атмосферу уюта, а удобные скамейки и детские качели делают площадь комфортной для всех возрастов.
"Мы понимаем, что не всегда легко поверить в успех на этапе работ, и что сомнения и критика были неизбежны. Однако сейчас вы можете увидеть, что проделанная работа принесла достойный результат. Площадь имени Пушкина стала современным и уютным пространством, центром притяжения для всех поколений", – говорится в сообщении столичной администрации.
В хокимияте призывают горожан прийти и убедиться в этом самим.
Напомним, что в столичном хокимияте планировали включить площадь Пушкина в проект реконструкции улицы Шота Руставели под гастрономическую. Это место должно было превратиться в парк с водными объектами. Общественность тогда подвергла проект критике.