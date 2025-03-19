Shukan Gendai: Трамп готов разорвать отношения с Японией из-за ее бесполезности

10:46 21.03.2025 Shūkan Gendai

Япония



Придется повысить налоги: союзники Трампа в шоке от его поведения! Наступит ли день, когда Соединенные Штаты вышвырнут Японию на обочину истории?

Shukan Gendai: Трамп готов разорвать отношения с Японией из-за ее бесполезности



Трамп обрушился с критикой на японо-американский договор, назвав его несправедливым, пишет Shukan Gendai. Вашингтон больше не собирается защищать страны, которые не готовы платить за свою безопасность. Япония, по его мнению, извлекает огромные выгоды от союза с США, но в то же время не несет ответственности за защиту Америки.



Юдзи Фусэ (布施 祐仁) - журналист, специализирующийся на вопросах государственной безопасности, и автор книги "Цена зависимости: правда о военной интеграции США и Японии"



Дональд Трамп дал волю чувствам и раскритиковал японо-американский альянс



Американский президент ясно дал понять: Соединенные Штаты могут и отказаться защищать своих союзников.



6 марта Трамп объявил, что доля расходов на оборону европейских стран, входящих в НАТО, выглядит "совершенно недостаточной". Легким намеком президент продемонстрировал готовность отказаться от своих оборонных обязательств: "Мы не будем защищать тех, кто не готов платить".



Недоволен Дональд Трамп и характером Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. По его словам, Токио получает от Вашингтона колоссальные экономические выгоды (в рамках этого договора). "Мы должны защищать их, но они не должны защищать нас, - заявил Трамп журналистам в Белом доме. - Кто вообще пошел на подобную сделку?"



По мнению Дональда Трампа, сложившаяся ситуация, в которой Вашингтон сливает миллиарды на поддержание обороны стран-союзников, крайне несправедлива. Выступая с инаугурационной речью в январе этого года, президент Соединенных Штатов заявил: "Мы решительно не позволим, чтобы нас эксплуатировали".



Теперь каждый сам за себя.



Альянс Японии и США вовсе не "благотворительность"



Послушать Дональда Трампа, так единственный выгодоприобретатель от японо-американского альянса - сама Япония, в одностороннем порядке пользующаяся бедненькими Штатами. Но это совершенно не так.



Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией обязывал Вашингтон защищать Токио, который, в свою очередь, гарантировал предоставление территорий для создания и эксплуатации военных баз.



Соединенные Штаты могут использовать базы, предоставленные Японией (они же военные базы США в Японии), не только для обороны нашей страны, но и для "поддержания международного мира и безопасности на Дальнем Востоке". Де-факто, это позволяет Америке быстро перебросить войска на Дальний Восток и в прилегающие регионы, не заплатив при этом баснословных денег.



Фактически военные базы США в Японии использовались в качестве плацдармов и логистических узлов во всех тех войнах, которые Соединенные Штаты вели в Азии, например, с Вьетнамом и Ираком. Эти базы - важнейший стратегический актив для сохранения мировой гегемонии Америки.



В ранних 90-х в конгрессе США уже раздавалась похожая критика: дескать, Токио в вопросах безопасности "уселся на шею Вашингтону и даже не передал за проезд". Бывший министр обороны США Дик Чейни отреагировал на критику следующими словами: "Мы не занимаемся благотворительностью. Японо-американский альянс служит жизненно важным интересам Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

(5 февраля 1992 год, речь в комитете Палаты представителей США по бюджету)



"Американские военные находятся в Японии не для того, чтобы ее защищать. Плюс нашего военного присутствия в данном регионе в том, что его можно использовать в качестве передовой базы, с которой, в случае необходимости, можно атаковать. Куда дешевле разместить Военно-морские силы США на Дальнем Востоке (в Японии), чем выходить в море с американского материка".

(5 марта 1992 год, комитет Палаты представителей США по вооруженным силам)



Факт остается фактом: Соединенные Штаты тоже получили огромную выгоду от японо-американского альянса.



Союзники вынуждены повышать налоги



Премьер-министр Японии Сигэру Исиба прокомментировал высказывания президента Трампа следующим образом:



"Это не те отношения, в которых Япония будет защищать сама себя. Мы не обязаны защищать Соединенные Штаты. Но у нас есть обязательства предоставлять им военные базы. Нам нужно провести надлежащее обсуждение того, насколько это важно"

(7 марта, Бюджетная комиссия палаты парламента Японии)



Весьма справедливое замечание, как по мне. Однако Дональд Трамп не всегда прислушивается к логике. Вполне вероятно, что с его точки зрения, наличие военных баз США в Японии не так уж и важно для американских национальных интересов.



Однако если Соединенные Штаты хотят сохранить за собой возможность вмешаться в конфликт в АТР в любое время и на любом этапе, без присутствия американских военных баз в Японии им не обойтись.



Но президент Трамп, по-видимому, стремится избегать вмешательства в зарубежные неурядицы. Если не участвовать в конфликте, то и военные базы за рубежом не понадобятся. Изоляционисты критикуют логику, по которой японско-американский альянс выгоден для Соединенных Штатов. С их точки зрения, безопасность Америки - это единственное, что имеет значение.



Для изоляционистов договоры, обязывающие защищать другие страны, как и наличие военных баз США за рубежом - это всего лишь очередная строка в графе расходов. И вот они наконец-то задались вопросом: почему же Соединенные Штаты должны нести расходы по защите иностранного государства? Не стоит ли переложить большую их часть на плечи стран-союзников?



Президент Трамп призвал европейскую часть НАТО увеличить целевой показатель расходов на оборону в процентах от ВВП с 2% до 5%.



Япония также планирует увеличить процент расходов на оборону до 2% к 2027 году. Однако этого может и не хватить. Кандидат Дональда Трампа на пост посла США в Японии Джордж Гласс уже призвал Токио увеличить не только военные расходы, но и размер финансового бремени на размещение американских войск в Японии (так называемый "бюджет сочувствия" (омоияри есан)). Если Токио пойдет на это, без повышения налогов не обойтись. Да и прочая нагрузка населения существенно возрастет.



Американо-китайская дипломатия: и ссориться страшно, и сотрудничать боязно



Госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет не намерены отходить от позиции противостояния Китаю, который постепенно становится угрозой для американской гегемонии. С другой стороны, конек президента Трампа - заключение сделок, способен сыграть Штатам на руку. Отношения с председателем КНР Си Цзиньпином могут внезапно "потеплеть".



Теперь Японии уже недостаточно просто следовать за Америкой, чтобы обеспечить безопасность страны и региона в целом, как это было в прошлом. Причем уже не важно, какое именно направление выберет для себя Вашингтон.



Я уже бил тревогу на страницах своей книги "Цена зависимости" (издательство Kodansha Gendai Shinsho, опубликована в сентябре 2024 года): если Япония последует примеру США в их попытках противостоять Китаю с целью сохранения своей гегемонии, то в самом плохом случае мы можем оказаться втянутыми в войну между США и Китаем, а территория нашего государства вполне способна стать полем брани.



Если градус отношений между США и Китаем сменится, и от соперничества страны перейдут к сотрудничеству, военных действий вроде бы можно не бояться. Но есть и другие риски.



Сейчас многие обеспокоены тем, что сделка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным может состояться при полном игнорировании интересов Украины. Но также существует риск того, что сделка между президентом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином не будет учитывать интересы Японии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.



Избежать этих рисков поможет только независимая дипломатия, которая не будет оглядываться на позицию Соединенных Штатов.



Чтобы противостоять "великодержавному риску", необходимо сотрудничество со странами, которые не являются великими державами. В частности, важно кооперироваться с Республикой Корея и странами Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые, как и Япония, находятся под сильным влиянием США и Китая.



Япония уже давно негативно реагирует на изоляционистские тенденции Соединенных Штатов. Эта склонность к изоляционизму, декларируемая президентом Трампом, воспринимается как признак того, что "Америка может выбросить нас как мусор на обочину дороги". Однако если мы изменим нашу точку зрения, мы также сможем увидеть в этом прекрасную возможность освободиться от гнета зависимости от Америки, которая длилась 80 лет после поражения Японии в войне и оккупации, и наконец-то обрести независимость. Источник - ИноСМИ

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