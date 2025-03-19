Кыргызстан. Земли парка Навои хотят вернуть государству - в мэрии Оша назвали текущих владельцев

10:59 21.03.2025

Turmush - На территории парка имени Алишера Навои в городе Ош проведут очистку и благоустройство.



По данным муниципалитета, 20 марта руководство мэрии ознакомилось с ходом работ по реконструкции зеленой зоны, расположенной на территории от бассейна "Ферас" до парка отдыха имени А.Навои по улице О.Акимбаева, а также с объектами, находящимися здесь на условиях аренды: бассейнами, зоопарком, объектами внутри парка Навои.



Даны поручения усилить работу по наведению порядка на данной территории, возвращению участков, перешедших в частные руки в собственность государства, формовке деревьев, представляющих угрозу для пешеходов, в том числе очистке берегов реки Ак-Буура от заросших кустарников, портящих ее облик.



Согласно обращения арендатора территории парка имени А.Навои, соответствующим службам поручено рассмотреть вопрос выдачи разрешения на строительство моста через реку Ак-Буура, который арендатор построит самостоятельно.







Turmush ранее писал, что парк имени Алишера Навои арендуется компанией "Будущее детей" [ОсОО "Балдар келечеги"], которая ранее выплачивала 233 тыс. сомов в месяц, что составляло более 2 млн сомов в год.



На сессии Ошского городского кенеша 27 февраля 2025 года депутат фракции "Жаны Кыргызстан" Мырзабек Белекбаев озвучивал, что парк находится в ветхом состоянии и нуждается в ремонте.



В марте 2025 года руководство мэрии города Ош сообщило, что стоимость аренды за использование площадей в парке имени Алишера Навои в городе Ош увеличилась с 3 до 5 млн сомов в год.



По данным Министерства юстиции, руководителем ОсОО "Балдар келечеги" указан Бекмурзаев Самат Акматбекович, учредителями выступают Балыева Нурайым Жеңишовна и Эргешова Кыздаркан.



Основной вид деятельности - ремонт и техническое обслуживание оборудования общего назначения. Компания была зарегистрирована 25 мая 2012 года, а 7 июня 2022 года прошла процедуру перерегистрации.



В мае 2017 года Turmush писал, что парк имени А.Навои с февраля 2016 находится в аренде у ОсОО "Балдар келечеги". Общая площадь парка составляет 38 тыс. 733 квадратных метров.



В мэрии города Ош проинформировали и про разбирательства по земельным участкам (11):



- Компания "8 сентября". Участок земли площадью 660 квадратных метров в саду А.Навои был передан в аренду на 5 лет фирме “8 сентября”. Позже участок перешел в частную собственность, государственное учреждение "Кадастр" установило, что этот участок не зарегистрирован. Для возвращения его в муниципальную собственность были подготовлены топографические чертежи.



- "Дворец Палван". Решением Межрайонного суда Ошской области от 24 августа 2011 года зал борьбы “Дворец Палван” и участок земли площадью 1 тыс. 838 квадратных метров были переданы в собственность общественному объединению “Федерация Алыш-Азия”. На основании решения права частной собственности были зарегистрированы в регистрирующем органе, и выдан государственный акт.



- Чайхана №9. Срок исковой давности по исковому заявлению, поданному в адрес мэрии города Ош, филиала Службы земельных ресурсов в Оше, а также Фонда управления государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции КР в отношении третьих лиц, был восстановлен.



- "Павильон Мороженое". Участок земли общей площадью 115 квадратных метров решением Межрайонного суда Ошской области от 3 июня 2009 года был признан наследственным имуществом Абдулмажидовой Хабибохон, и на основании этого решения выдан государственный акт. В отношении данного решения была подана жалоба в коллегию по административным делам Ошского областного суда с требованием восстановить срок исковой давности. Жалоба была удовлетворена, определением коллегии Ошского областного суда от 15 апреля 2024 года срок исковой давности был восстановлен.



- Чайхана "Нооруз". По постановлению мэрии города Ош от 17 сентября 2001 года “О разрешении на снос старой чайханы и строительство новой” было подано исковое заявление. Решением суда иск оставлен без удовлетворения, так как в постановлении не указан земельный участок, а права управления муниципальной собственности не были нарушены, что стало основанием для решения.



- Видеосалон "Гули" сегодня – двухэтажная гостиница. Решением Административного суда Ошской области иск управления муниципальной собственности о восстановлении срока исковой давности был удовлетворен, а постановление мэрии города Ош №240 признано недействительным. Решение вступило в законную силу.



- Участок земли площадью 925 квадратных метров. Гражданину Евгению Юлдашеву было разрешено строительство торговой точки постановлением Ошской городской государственной администрации №402 от 25 августа 1995 года. Однако, поскольку участок не был зарегистрирован, он был передан в бессрочное пользование управлению муниципальной собственности на основании постановления мэрии города Ош.



- Участок земли площадью 5166 квадратных метров. По постановлению мэрии города Ош №254, разрешающего Бегалиеву Гуламидину строительство торгового комплекса на участке площадью 166 квадратных метров, и постановлению №728 о закреплении участка площадью 216 квадратных метров в частную собственность путем прямой продажи было подано административное исковое заявление. В настоящее время в прокуратуру города Ош направлено письмо.



- Участок земли "Палван" площадью 450 квадратных метров. Определением Административного суда Ошской области от 10 июня 2024 года иск управления муниципальной собственности о восстановлении срока исковой давности был частично удовлетворен. Срок исковой давности по постановлению мэрии города Ош №793 восстановлен, иск удовлетворен. В отношении данного определения подана апелляционная жалоба.



- Участок земли площадью 144 квадратных метра, переданный фотосалону №17. В связи с постановлением Ошской городской государственной администрации №437, закрепляющим участок площадью 144 квадратных метра за фотосалоном №17, был подан иск в Административный суд Ошской области. Определением от 29 апреля 2024 года срок исковой давности восстановлен. Определением коллегии Административного суда Ошской области от 7 июня 2024 года апелляция собственника Ч.Тургунбаевой оставлена без удовлетворения. Постановление признано недействительным, после вступления решения в силу будут приняты меры по возвращению участка в муниципальную собственность.



- Иск о признании недействительными постановлений мэрии города Ош №65, №568, №748, №1319. Определением Административного суда Ошской области от 22 мая 2024 года иск управления о восстановлении срока исковой давности оставлен без удовлетворения. На основании апелляционной жалобы определение первой инстанции отменено, иск о восстановлении срока удовлетворен. Судебное разбирательство продолжается.



- Обращение ОсОО "Ширин" в Ошский городской суд. Компания "Ширин" обратилась в Ошский городской суд с заявлением о закреплении в частную собственность участка площадью 100 квадратных метров в парке А.Навои. Решением суда от 17 июля 2009 года заявление удовлетворено. Мэрия города Ош узнала о решении в 2024 году и подала апелляционную жалобу в коллегию по гражданским и экономическим делам Ошской области, которая была удовлетворена. На сегодняшний день участок площадью 100 квадратных метров возвращен в муниципальную собственность.