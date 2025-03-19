Президент Таджикистана призвал жителей собирать по два-три урожая с каждого участка земли

11:33 21.03.2025

Рахмон призвал жителей собирать по два-три урожая с каждого участка земли



В своем поздравительном послании по случаю международного праздника Навруз глава Таджикистана призвал жителей увеличить производство продуктов питания



ДУШАНБЕ, 21 мар - Sputnik. Таджикистан уделяет особое внимание вопросам развития сельского хозяйства и защиты продовольственной безопасности на фоне глобальных проблем.



Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон, поздравляя сограждан по случаю наступления весеннего праздника Навруз.



По словам таджикского лидера, в последние годы из-за глобальных проблем, в том числе изменения климата, ситуация в мире становится все более сложной и кризисной.



"Эти условия заставляют нас уделять особое внимание развитию сельского хозяйства, прилагать все усилия для защиты продовольственной безопасности за счет производства собственной сельскохозяйственной продукции и направлять все имеющиеся ресурсы и возможности в этом направлении", - отметил он.



По словам Рахмона, все земледельцы страны и те, у кого есть земельный участок, "должны максимально использовать каждый благоприятный весенний день, обеспечить получение трех-четырех урожаев и увеличить производство продовольственных товаров".



Он призвал каждую семью, владеющую приусадебным участком, эффективно использовать его для того, чтобы обеспечить себя запасом продовольствия.



"Мы должны использовать каждый весенний день для посадки деревьев, обустройства и озеленения домов, благоустройства нашей любимой Родины, сплоченного труда жителей страны от мала до велика", - добавил глава государства.



В Таджикистане Навруз ежегодно широко празднуется, в стране проходят различные карнавалы и ярмарки. Дни с 21 по 26 марта в честь праздника в республике объявлены выходными.