Установленная мощность электростанций в Китае превысила 3,4 млрд кВт

11:45 21.03.2025

Пекин, 20 марта /Синьхуа/ -- По состоянию на конец февраля совокупная установленная мощность электростанций в Китае выросла на 14,5 проц. в годовом исчислении до 3,4 млрд кВт, сообщили в четверг в Государственном управлении по делам энергетики КНР.



В частности, установленная мощность солнечных и ветряных электростанций достигла 930 млн кВт и 530 млн кВт, соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели увеличились на 42,9 проц. и 17,6 проц.



В январе-феврале этого года основные энергетические компании страны вложили 75,3 млрд юаней /порядка 10,5 млрд долл. США/ в проекты электростанций и 43,6 млрд юаней в проекты электросети, что, соответственно, на 0,2 проц. и 33,5 проц. больше, чем годом ранее.



***



На конец 2023 года установленная электрическая мощность генерирующих источников мирового хозяйства (179 стран) - 8,9 млрд кВт

Данные IRENA "Renewable energy statistics 2024"