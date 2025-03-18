У США есть три стратегии в отношении Афганистана

14:18 21.03.2025

Реанимация соглашений Вашингтона и Кабула о недрах закрепит новую колониальную модель управления центральноазиатской страной



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

Об авторе: Андрей Николаевич Серенко – политолог.

18.03.2025



В Афганистане и соседних государствах региона ждут оживления политики США на афганском направлении. Различные местные политические группы как внутри центральноазиатской страны, так и за ее рубежами предлагают многочисленные версии того, как может измениться афганская стратегия Вашингтона с приходом в Белый дом команды Дональда Трампа. Вполне возможно, что в отношении Кабула Вашингтон попробует использовать политические решения, которые сейчас пытаются применить для урегулирования российско-украинского кризиса.



О том, что Америка начнет корректировать свой курс в отношении Афганистана и находящегося у власти в Кабуле режима "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ), афганские политики и эксперты заговорили еще до победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года. В последние четыре месяца ожидания сменились твердой уверенностью. "С приходом Трампа Америка однозначно изменит свою афганскую политику, и это случится не позднее второй половины 2025 года", – об этом, пользуясь разными словами, в частных беседах говорят афганские политики и эксперты, а также некоторые функционеры талибского режима. Как правило, они увязывают начало долгожданных перемен с урегулированием острой фазы российско-украинского конфликта и ориентируются на политический календарь нового американского президента.



Примечательно, что ожидающие в ближайшие полгода изменений в стратегии Вашингтона афганские политики избегают точных ответов относительно того, как именно могут выглядеть перемены. Предположения же фиксируют три основных варианта новой стратегии США в отношении Афганистана и талибского режима.



Сторонники первого варианта ожидают наращивания американских усилий по трансформации режима "Талибана" с целью его сохранения и усиления над ним контроля со стороны США. Ожидается, что в этом случае Соединенные Штаты спровоцируют тем или иным образом отставку нынешнего эмира маулави Хайбатуллы Ахундзады (он же лидер "кандагарской фракции" талибов) и его замену на более приемлемую для Вашингтона кандидатуру Сираджуддина Хаккани (пока он официально глава МВД "Талибана"). Называют иногда и другие имена потенциальных сменщиков эмира Хайбатуллы, но чаще всего звучит все же позиция Сираджуддина Хаккани, который в последнее время скрывается в своей резиденции в восточной афганской провинции Хост. В случае успеха этого плана Хаккани становится новым эмиром, запускает процесс "пунктирной инклюзивности" талибского режима по совету американских кураторов и получает взамен политическое признание Вашингтона (с открытием посольства США в Кабуле) и экономическую помощь.



Второй вариант возможной новой стратегии США, по мнению афганских источников, будет опираться, с одной стороны, на усиление санкционных (экономических и политических) мер против режима талибов в Афганистане и, с другой стороны, на поддержку оппозиционных групп и движений, находящихся в вынужденной эмиграции. В этом случае американцы сделают ставку на управляемый демонтаж нынешнего талибского режима при одновременной поддержке нового государственного проекта, в котором смогут принять участие некоторые умеренные фракции "Талибана" – на равных с другими афганскими политическими группами. По имеющейся информации, последние пять месяцев американцы проводят интенсивные закрытые консультации с различными афганскими политиками в Турции, ОАЭ, европейских странах, собирая от них предложения относительно политического будущего Афганистана. Трудно сказать, насколько эти выстраданные афганскими политэмигрантами идеи окажутся востребованными. Однако проявляемое американцами внимание и доверительный тон бесед помогают им расширять круг афганских друзей, которые еще несколько лет назад не могли простить Вашингтону предательства, обернувшегося изгнанием для десятков тысяч представителей афганской элиты.



Наконец, третий вариант возможных изменений афганской стратегии США сводится к активной поддержке американцами вооруженного афганского Сопротивления режиму "Талибана" и силовому разрушению талибской системы. Следует отметить, что сторонники этого сценария развития событий – самые малочисленные. Большинство афганских наблюдателей полагают, что США в той или иной мере заинтересованы в сохранении талибов у власти в Афганистане, что они готовы экспериментировать с трансформациями этого режима, продвигая на лидерские позиции "умеренные" фракции внутри "Талибана" и уравновешивая их другими афганскими этнополитическими группами, не разрушая полностью сложившийся порядок управления страной.



Все три варианта перемен предусматривают активное возвращение США в Афганистан и регион, отмечают афганские источники. При этом, считают они, Вашингтон изменит формы своего доминирования здесь, сделав их внешне более мягкими и менее затратными, чем раньше. Взамен на свою политическую и экономическую помощь новой администрации в Кабуле американцы потребуют ответных услуг. Афганские наблюдатели полагают, что только содействием в борьбе с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ) кабульским властям не отделаться.



Вполне возможно, что администрация Дональда Трампа применит к афганскому случаю украинскую модель американского доминирования, предполагающую контроль Вашингтона над инфраструктурой страны и ее недрами. В 2017 году, за несколько лет до падения режима президента Ашрафа Гани в Кабуле, США подписали с ним соглашение о передаче под американский контроль залежей редкоземельных металлов и других полезных ископаемых в Афганистане. С приходом к власти талибов это соглашение оказалось подвешенным. Теперь же команда Дональда Трампа вполне может попытаться его реанимировать, убедив уже талибский Кабул (или то правительство, которое возникнет там после изменений в афганской стратегии США) дать согласие на реализацию сделки 2017 года. Фактически это будет означать оформление новой колониальной модели управления Афганистаном.



Возможно, это и является на самом деле стратегической целью нового американского курса в отношении Афганистана, презентации которого ждут через несколько месяцев.