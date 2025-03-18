 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.03.2025
14:56  Российский бизнес будет развивать транспортную инфраструктуру в Монголии
14:50  Гурбангулы Бердымухамедов обсудил экспорт газа в Европу с министром энергетики Турции
14:48  В Кыргызстане рекомендуют студентам Алматинский университет для получения религиозного образования
14:42  Президент Жапаров участвовал в праздновании Нооруза в Оше
14:36  Президент Мирзиеев: "Наша сила - в единстве и сплоченности"
14:32  Президент Рахмон: "Таджикистан - истинная Родина Навруза"
14:27  Президент Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
14:18  У США есть три стратегии в отношении Афганистана
11:45  Установленная мощность электростанций в Китае превысила 3,4 млрд кВт
11:33  Президент Таджикистана призвал жителей собирать по два-три урожая с каждого участка земли
10:59  Кыргызстан. Земли парка Навои хотят вернуть государству - в мэрии Оша назвали текущих владельцев
10:46  Shukan Gendai: Трамп готов разорвать отношения с Японией из-за ее бесполезности
10:39  В Ташкенте к Наврузу открыли обновленную площадь Пушкина (видео)
10:30  В Казахстане заметно выросло производство кумыса
10:22  Потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область признаны 43 тыс. человек
10:19  Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
10:00  Президент Туркменистана подписал Указ "О помиловании осужденных лиц в честь священной Ночи всемогущества"
05:09  ОПЕК+ изложила новый план сокращения добычи и компенсации перепроизводства нефти
02:28  Кыргызстан к 2030 году планирует достичь ВВП не менее $30 млрд долларов и увеличить сельхозпроизводство в 2 раза
01:42  Первый маршрут. Поезд из Пекина привезет в Ташкент 90 стандартных контейнеров с автозапчастями через две недели
01:26  Внешняя миграция в Казахстане. "Российский фактор" и "фактор оралманов": что перевесит? - Бауыржан Маханов
01:15  Рынок недвижимости Узбекистана продолжает демонстрировать нестабильность
00:54  Tencent: Близится финал... Владимир Путин поблагодарил Китай, и в этом был глубокий смысл!
00:46  Союзники США хотят отказаться от американского оружия, - Владимир Прохватилов
00:04  Уникальное подразделение Вооруженных сил Казахстана устроило состязания в кокпаре и джигитовке (видео)
Четверг, 20.03.2025
23:40  Kaspi.kz успешно разместил свои первые еврооблигации на $650 млн
23:33  Овечкин выведет сборную России на матч с командой США?
21:57  Украина демонстрирует осознанное желание сорвать мирный процесс – итоговая сводка Readovka за 20 марта
20:59  В Узбекистане заблокировали китайский маркетплейс Temu
20:53  Новая жилищная реформа в Казахстане: власть Советов – на смену народным вече
20:48  Монголия увеличит добычу золота
20:40  Чем война СССР с Финляндией напоминает украинскую спецоперацию, - Дмитрий Скворцов
19:59  Президентом МОК впервые в истории избрали женщину - Кирсти Ковентри
18:02  Пекин впервые поставляет в Центральную Азию куриные яйца
17:39  "Кастрюльный бунт" и падение лиры. Что пишут СМИ о ситуации в Турции
17:35  Изменение политики США в отношении Латинской Америки, - Леонид Савин
17:26  Месторождение "Оюу Толгой" в Монголии станет четвертым по величине медным рудником в мире
17:10  Как в Казахстане заботятся о секс-работниках
17:06  Сколько раньше стоило место в парламенте - откровенное интервью с кыргызским депутатом (видео)
17:02  Иран отправил на родину 211 афганских заключенных
16:56  Президент Таджикистана в честь Навруза помиловал 897 заключенных
16:45  Премьер-министр Грузии Кобахидзе назвал санкции Евросоюза "объявлением войны"
16:04  В Ташкенте построят 10 новых станций метро от "Пушкина" до тракторного завода
15:41  "Скрипач не нужен": Москва уже не будет переживать насчет потери Эрдогана
15:18  Казахстан попал в топ-3 самых дешевых для туристов стран
15:05  Китай инвестирует в модернизацию железнодорожной линии Танзания-Замбия 1,4 млрд долларов
14:30  Файзали Идизода: кто он – новый спикер нижней палаты парламента Таджикистана?
14:25  Центробанк Узбекистана повысил основную ставку на 0,5% до уровня 14% годовых
14:22  Казахстан вернул уникальное озеро Теке в государственную собственность
14:14  Посольство России запустило сайт "Русский язык в Кыргызстане" - russian.kg
14:05  Регнум: "Лучше быть диктатором, чем дебилом". Кто травит русского мэра в Колумбии
12:52  Неистощимый советский арсенал переигрывает немощное НАТО, - Александр Храмчихин
12:34  КПП "Достук" на кыргызско-узбекской границе стал "Интеллектуальным" с 20 марта
12:22  В Узбекистане раскрыли схему по вывозу долларов в Казахстан через пост "Навои". Валюту изъяли пакетами
12:17  Жена Овечкина рассказала о встрече хоккеиста с Трампом на вилле президента США
11:36  Великая Победа - одна на всех (незабываемые факты из истории Таджикистана), - Альфия Баширова
02:38  Исцеляющий суманак. Легенды, традиции и тайны древнего символа Навруза
02:31  Шавкат Мирзиеев: Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать
02:22  Turmush: Лебеди на озере Иссык-Куль (видео)
02:11  Caravan.kz: Как казахи дарят несуществующих лошадей
01:55  Россия и Кыргызстан вместе работают над созданием учебников на русском языке
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
У США есть три стратегии в отношении Афганистана
14:18 21.03.2025

Реанимация соглашений Вашингтона и Кабула о недрах закрепит новую колониальную модель управления центральноазиатской страной

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
Об авторе: Андрей Николаевич Серенко – политолог.
18.03.2025

В Афганистане и соседних государствах региона ждут оживления политики США на афганском направлении. Различные местные политические группы как внутри центральноазиатской страны, так и за ее рубежами предлагают многочисленные версии того, как может измениться афганская стратегия Вашингтона с приходом в Белый дом команды Дональда Трампа. Вполне возможно, что в отношении Кабула Вашингтон попробует использовать политические решения, которые сейчас пытаются применить для урегулирования российско-украинского кризиса.

О том, что Америка начнет корректировать свой курс в отношении Афганистана и находящегося у власти в Кабуле режима "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ), афганские политики и эксперты заговорили еще до победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года. В последние четыре месяца ожидания сменились твердой уверенностью. "С приходом Трампа Америка однозначно изменит свою афганскую политику, и это случится не позднее второй половины 2025 года", – об этом, пользуясь разными словами, в частных беседах говорят афганские политики и эксперты, а также некоторые функционеры талибского режима. Как правило, они увязывают начало долгожданных перемен с урегулированием острой фазы российско-украинского конфликта и ориентируются на политический календарь нового американского президента.

Примечательно, что ожидающие в ближайшие полгода изменений в стратегии Вашингтона афганские политики избегают точных ответов относительно того, как именно могут выглядеть перемены. Предположения же фиксируют три основных варианта новой стратегии США в отношении Афганистана и талибского режима.

Сторонники первого варианта ожидают наращивания американских усилий по трансформации режима "Талибана" с целью его сохранения и усиления над ним контроля со стороны США. Ожидается, что в этом случае Соединенные Штаты спровоцируют тем или иным образом отставку нынешнего эмира маулави Хайбатуллы Ахундзады (он же лидер "кандагарской фракции" талибов) и его замену на более приемлемую для Вашингтона кандидатуру Сираджуддина Хаккани (пока он официально глава МВД "Талибана"). Называют иногда и другие имена потенциальных сменщиков эмира Хайбатуллы, но чаще всего звучит все же позиция Сираджуддина Хаккани, который в последнее время скрывается в своей резиденции в восточной афганской провинции Хост. В случае успеха этого плана Хаккани становится новым эмиром, запускает процесс "пунктирной инклюзивности" талибского режима по совету американских кураторов и получает взамен политическое признание Вашингтона (с открытием посольства США в Кабуле) и экономическую помощь.

Второй вариант возможной новой стратегии США, по мнению афганских источников, будет опираться, с одной стороны, на усиление санкционных (экономических и политических) мер против режима талибов в Афганистане и, с другой стороны, на поддержку оппозиционных групп и движений, находящихся в вынужденной эмиграции. В этом случае американцы сделают ставку на управляемый демонтаж нынешнего талибского режима при одновременной поддержке нового государственного проекта, в котором смогут принять участие некоторые умеренные фракции "Талибана" – на равных с другими афганскими политическими группами. По имеющейся информации, последние пять месяцев американцы проводят интенсивные закрытые консультации с различными афганскими политиками в Турции, ОАЭ, европейских странах, собирая от них предложения относительно политического будущего Афганистана. Трудно сказать, насколько эти выстраданные афганскими политэмигрантами идеи окажутся востребованными. Однако проявляемое американцами внимание и доверительный тон бесед помогают им расширять круг афганских друзей, которые еще несколько лет назад не могли простить Вашингтону предательства, обернувшегося изгнанием для десятков тысяч представителей афганской элиты.

Наконец, третий вариант возможных изменений афганской стратегии США сводится к активной поддержке американцами вооруженного афганского Сопротивления режиму "Талибана" и силовому разрушению талибской системы. Следует отметить, что сторонники этого сценария развития событий – самые малочисленные. Большинство афганских наблюдателей полагают, что США в той или иной мере заинтересованы в сохранении талибов у власти в Афганистане, что они готовы экспериментировать с трансформациями этого режима, продвигая на лидерские позиции "умеренные" фракции внутри "Талибана" и уравновешивая их другими афганскими этнополитическими группами, не разрушая полностью сложившийся порядок управления страной.

Все три варианта перемен предусматривают активное возвращение США в Афганистан и регион, отмечают афганские источники. При этом, считают они, Вашингтон изменит формы своего доминирования здесь, сделав их внешне более мягкими и менее затратными, чем раньше. Взамен на свою политическую и экономическую помощь новой администрации в Кабуле американцы потребуют ответных услуг. Афганские наблюдатели полагают, что только содействием в борьбе с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ) кабульским властям не отделаться.

Вполне возможно, что администрация Дональда Трампа применит к афганскому случаю украинскую модель американского доминирования, предполагающую контроль Вашингтона над инфраструктурой страны и ее недрами. В 2017 году, за несколько лет до падения режима президента Ашрафа Гани в Кабуле, США подписали с ним соглашение о передаче под американский контроль залежей редкоземельных металлов и других полезных ископаемых в Афганистане. С приходом к власти талибов это соглашение оказалось подвешенным. Теперь же команда Дональда Трампа вполне может попытаться его реанимировать, убедив уже талибский Кабул (или то правительство, которое возникнет там после изменений в афганской стратегии США) дать согласие на реализацию сделки 2017 года. Фактически это будет означать оформление новой колониальной модели управления Афганистаном.

Возможно, это и является на самом деле стратегической целью нового американского курса в отношении Афганистана, презентации которого ждут через несколько месяцев.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742555880


Новости Казахстана
- Спикер Сената встретился с Генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности
- Реализацию реформ Президента обсудили на пленарном заседании Мажилиса
- Олжас Бектенов обсудил с главами банков второго уровня наращивание участия в финансировании реального сектора экономики
- Кадровые перестановки
- Государственный советник принял участие в презентации аудиосборника "Асыл мұра"
- Роман Скляр принял участие в 12-м заседании Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству
- Более 16 млн тонн продукции АПК экспортировал Казахстан в 2024 году
- Пятую часть структуры ВВП в Казахстане занимает торговля
- Новый сервис по перевозке грузов в почтово-багажных вагонах пассажирских поездов
- Коррупция в сфере образования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  