Президент Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

14:27 21.03.2025

Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз



21 марта 2025 года



В выставочном центре "Expo" Касым-Жомарт Токаев обратился с теплыми пожеланиями к участникам торжеств по случаю Наурыз мейрамы.



– Национальный праздник Наурыз – Ұлыстың ұлы күні – неотъемлемая часть исконных казахских традиций. Испокон веков в день весеннего равноденствия наши предки отмечали этот светлый праздник, олицетворяющий обновление жизненных сил. Наурыз мейрамы славится добрыми делами. В эти дни в каждом доме накрывают щедрый дастархан, а люди спешат увидеться, чтобы высказать друг другу теплые пожелания, оказать поддержку нуждающимся. Празднование Наурыза в этом году вновь совпало со священным месяцем Рамазан. Это имеет большое символическое значение, поскольку наши традиции глубоко переплетены с религией. Эти две важные ценности зримо воплощают самобытность нашего народа, – сказал Касым-Жомарт Токаев.



