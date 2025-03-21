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Президент Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
14:27 21.03.2025

Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

21 марта 2025 года

В выставочном центре "Expo" Касым-Жомарт Токаев обратился с теплыми пожеланиями к участникам торжеств по случаю Наурыз мейрамы.

– Национальный праздник Наурыз – Ұлыстың ұлы күні – неотъемлемая часть исконных казахских традиций. Испокон веков в день весеннего равноденствия наши предки отмечали этот светлый праздник, олицетворяющий обновление жизненных сил. Наурыз мейрамы славится добрыми делами. В эти дни в каждом доме накрывают щедрый дастархан, а люди спешат увидеться, чтобы высказать друг другу теплые пожелания, оказать поддержку нуждающимся. Празднование Наурыза в этом году вновь совпало со священным месяцем Рамазан. Это имеет большое символическое значение, поскольку наши традиции глубоко переплетены с религией. Эти две важные ценности зримо воплощают самобытность нашего народа, – сказал Касым-Жомарт Токаев.



Президент подчеркнул, что с прошлого года Наурыз в соответствии с концепцией Наурызнама празднуется в течение десяти дней, каждый из которых наполнен особым смыслом.

– Наурыз отмечают многие народы Востока, но в нашей стране сложились особые традиции его встречи. Этот праздник действительно занимает особое место в жизни казахского народа. Многие гости из-за рубежа специально приезжают в Казахстан накануне Наурыза для того, чтобы глубже познакомиться с нашей самобытной культурой. Поэтому нам необходимо широко популяризировать это духовное достояние. Согласно концепции Наурызнама, сегодня отмечается День солидарности. Единство и мир всегда были наиважнейшими ценностями нашей страны. Отрадно, что казахстанцы встречают этот весенний праздник все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия. Наша сплоченность позволяет нам уверенно смотреть в будущее и продолжать двигаться по пути прогресса. Мы осуществляем комплексные реформы, модернизируем политическую систему государства. Реализуются масштабные экономические проекты. Благодаря последовательной и взвешенной внешней политике Казахстан признан во всем мире авторитетным государством, – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на том, что празднование Наурыза тесно связано с такими ценностями, как чистота и трудолюбие.

– Наурыз – праздник чистоты. Следуя доброй народной традиции, в этот день мы высаживаем деревья, расчищаем родники, благоустраиваем территории. С прошлого года в стране проводится общенациональная акция "Таза Қазақстан", в которой активно участвуют наши граждане, особенно молодежь. Это способствует формированию в обществе новой экологической культуры и образа жизни. Наурыз по праву считается праздником труда. С приходом весны начинаются сельскохозяйственные работы. Этот год провозглашен Годом рабочих профессий. Наша главная цель заключается в повышении престижа человека труда, ведь трудолюбие – это качество, присущее самым прогрессивным нациям, – заявил он.

По словам Президента, главной задачей является укрепление стабильности общества в нынешнее нестабильное время.

– В этом году мы отмечаем сразу несколько значимых юбилеев: 30-летие Конституции и Ассамблеи народа Казахстана, 80-летие Великой Победы. Скоро мы торжественно встретим и 40-летие Независимости. К этой знаменательной дате Казахстан должен стать передовым, процветающим и сильным государством. На заседании Национального курултая в Бурабае я обратил на это особое внимание. Наша задача – адаптировать страну к новым геополитическим реалиям. Цели и приоритеты нашего государства ясны. Цифровизация и искусственный интеллект, крупные инфраструктурные проекты, транспортное сообщение и энергетика, агропромышленный комплекс и человеческий капитал – это основные направления развития страны. Казахстан обладает всем необходимым потенциалом, чтобы быть конкурентоспособным в этих сферах на мировой арене. Вместе мы построим справедливый, безопасный, чистый, просвещенный и развитый Казахстан, в котором прочно утвердится принцип "Закон и Порядок"! У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Призываю всех сплотиться и направить все наши усилия на укрепление, развитие и процветание нашего государства! – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

Затем Глава государства посетил праздничный концерт.

Президент также осмотрел ярмарку ремесел в этноауле. В этом году на выставку наряду с отечественными ремесленниками были приглашены мастера из Китая, России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции, Ирана и Таджикистана.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву представили национальные игры и образцы национальной одежды казахстанских дизайнеров.

Источник - akorda.kz
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