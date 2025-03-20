Президент Рахмон: "Таджикистан - истинная Родина Навруза"

14:32 21.03.2025

Президент страны: "Таджикистан - истинная Родина Навруза"



ДУШАНБЕ, 21.03.2025 /НИАТ "Ховар"/. "Наш независимый Таджикистан и его благочестивый и культурный народ признаны истинными наследниками этого всемирного праздника, потому что все гуманистические традиции и обряды Навруза охраняются именно на земле наших предков и на всей территории нашей раеподобной страны", - отметил Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в своем поздравительном Послании.



Как отметил Лидер нации, Таджикистан является истинной Родиной Навруза, гуманистические обычаи и обряды которого, как и других арийских праздников, в том числе Сада, Тиргона и Мехргона, возродившиеся в нашей стране благодаря независимости, являются фактором увековечения национальных, культурных, научных и литературных ценностей арийского народа на страницах истории.



"Нам нужно гордиться Наврузом наших предков, который объявлен Международным праздником, дорожить им и чтить его. Каждый патриотичный и честный человек должен внести свой вклад в сохранение этих традиций и обрядов и достойное проведение древних народных праздников", - сказал Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон.



