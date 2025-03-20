Президент Мирзиеев: "Наша сила - в единстве и сплоченности"

14:36 21.03.2025

"Наша сила - в единстве и сплоченности". Президент поздравил с Наврузом



Президент Узбекистана в поздравлении народу страны с Наврузом заявил: "Наша сила - в единстве и сплоченности". Он отметил важность "неповторимой красоты, гуманистического духа и глубокой философии" праздника в эпоху глобализации.



Президент Шавкат Мирзиеев поздравил народ Узбекистана с праздником Навруз. Он выступил на торжествах в парке "Новый Узбекистан" в Ташкенте.



"Навруз издревле является ярким символом приверженности нашего народа национальным и общечеловеческим ценностям, принципам толерантности, дружбы и сотрудничества", - подчеркнул глава государства.



