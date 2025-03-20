|Президент Мирзиеев: "Наша сила - в единстве и сплоченности"
14:36 21.03.2025
"Наша сила - в единстве и сплоченности". Президент поздравил с Наврузом
Президент Узбекистана в поздравлении народу страны с Наврузом заявил: "Наша сила - в единстве и сплоченности". Он отметил важность "неповторимой красоты, гуманистического духа и глубокой философии" праздника в эпоху глобализации.
Президент Шавкат Мирзиеев поздравил народ Узбекистана с праздником Навруз. Он выступил на торжествах в парке "Новый Узбекистан" в Ташкенте.
"Навруз издревле является ярким символом приверженности нашего народа национальным и общечеловеческим ценностям, принципам толерантности, дружбы и сотрудничества", - подчеркнул глава государства.
"В дни Навруза особенно ярко проявляются гармония человека и природы, его созидательный потенциал и энергия, такие лучшие качества, как великодушие, доброта и милосердие", - отметил он.
Президент назвал "настоящим чудом" то, что "в течение веков, в самые трудные и сложные периоды испытаний наш народ сумел бережно сохранить уникальные ценности этого благородного праздника".
"В эпоху глобализации неповторимая красота, гуманистический дух и глубокая философия Навруза продолжают восхищать миллионы людей на земле, что свидетельствует о его древних корнях и жизнеутверждающей силе", - указал Шавкат Мирзиеев.
Он выразил признательность дехканам и фермерам, садоводам и животноводам, которые закладывают основу достатка и благополучия народа.
Президент подчеркнул, что Узбекистан уверенно идет "по пути обеспечения в стране интересов, чести и достоинства человека, укрепления принципов социальной справедливости, повышения доходов и уровня жизни населения".
В рамках общенационального проекта "Яшил макон" ("Зеленый край") "в стране создается новая экологическая среда":
"Высокая экологическая культура, - в частности, ежегодная высадка миллионов саженцев, создание садов, сохранение животного мира, рациональное использование земли, - становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни".
Обращаясь к молодым людям и отметив их достижения, Шавкат Мирзиеев сказал, что "настало время еще полнее реализовать свой потенциал во имя процветания Родины".
"Неустанно трудитесь, направляйте все свои силы на то, чтобы превратить огромные возможности нашей страны в реальные, практические результаты!" - призвал он, заверив, что как президент сделает все, чтобы каждый занял достойное место в жизни.
Глава государства отметил все возрастающие "роль и влияние системы махалли, воплотившей в себе тысячелетние традиции и современные ценности народа". Многие вопросы решаются сегодня в самих махаллях, которых по стране в почти 9500, сказал он.
Напомнив о предстоящих выборах председателей махаллей в этом году, президент выразил уверенность, что "соотечественники проголосуют за самоотверженных и патриотичных граждан".
Отметив, что народ Узбекистана объединяет представителей разных наций и народностей, Шавкат Мирзиеев подчеркнул: "Наша сила - в единстве и сплоченности, наша мощь - в любви и преданности Родине, наш успех - в уверенности в своих возможностях!"
Он также поздравил жителей всех стран региона Центральной Азии, которые в эти дни также отмечают Навруз.
"Пусть в этом регионе, который превращается в процветающий край дружбы, братства и сотрудничества, всегда царят мир и спокойствие!" - заявил президент.
Он выразил уверенность, что предстоящая в конце месяца в Худжанде трехсторонняя встреча лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана "станет еще одним практическим шагом в дальнейшем укреплении нашего добрососедства".