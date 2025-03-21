В Кыргызстане рекомендуют студентам Алматинский университет для получения религиозного образования

14:48 21.03.2025

Алматинский университет рекомендуют студентам Кыргызстана для получения религиозного образования



Дарья Тимина

21 марта 2025



Список учебных заведений опубликовали Госкомиссия по делам религии и муфтият Кыргызстана. В списке рекомендованных стран присутствует и Казахстан, передает ИА "NewTimes.kz".



Кыргызстанцам, которые хотят получить религиозное образование за рубежом, рекомендованы вузы в России, Турции, Египте, Иордании, Малайзии, Узбекистане и Казахстане. Об этом пишет Sputnik.Кыргызстан.



Список учебных заведений опубликовали Госкомиссия по делам религии и муфтият: Университет Аль-Азхар (Каир), Иорданский университет (Амман), Российский исламский институт (Казань), Российский исламский университет (Уфа), Московский исламский институт (Москва), Болгарская исламская академия (Болгар, Татарстан), Международный исламский университет (Малайзия), Ташкенсткий исламский институт (Ташкент) и все вузы, которые относятся к Управлению по делам религии Турции. В списке опубликован и Университет Нур-Мубарак (Алматы).



Стоит отметить, что Египетский университет исламской культуры Нур-Мубарак - единственное высшее исламское учебное заведение в Казахстане. Университет имеет лицензию Минобразования и науки и прошел государственную аттестацию.