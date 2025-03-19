Гурбангулы Бердымухамедов обсудил экспорт газа в Европу с министром энергетики Турции

14:50 21.03.2025

Гурбангулы Бердымухамедов обсудил энергетическое сотрудничество с турецкой делегацией



19.03.2025



Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром и генеральным директором компании "Botaş" Абдулвахидом Фиданом, сообщает TDH.



Министр энергетики передал теплые приветствия от Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и поздравил Гурбангулы Бердымухамедова со священным месяцем Ораза. Турецкий представитель особо отметил значимость инициативы Туркменистана по провозглашению 2025 года "Международным годом мира и доверия", подчеркнув, что это свидетельствует о признании международным сообществом миролюбивого внешнеполитического курса страны.



В ходе встречи Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Турецкая Республика является крупным торгово-экономическим партнером Туркменистана, занимая одну из лидирующих позиций по внешнеторговому обороту. Национальный Лидер привел высказывание Президента Эрдогана "Одна нация – два государства", отметив наличие огромного потенциала для развития сотрудничества в топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной и инвестиционной сферах.



Особое внимание было уделено вопросам экспорта туркменского природного газа в Турцию и далее в европейские страны. В настоящее время поставки осуществляются через Иран по схеме SWAP. Туркменская сторона также сообщила о перспективах экспорта электроэнергии после ввода в эксплуатацию новой электростанции на побережье Каспия.



Гурбангулы Бердымухамедов выразил готовность Туркменистана рассмотреть конкретные предложения турецкой стороны в области энергетического сотрудничества и поддержать конструктивные инициативы партнеров.