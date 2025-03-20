Российский бизнес будет развивать транспортную инфраструктуру в Монголии

14:56 21.03.2025

Группа компаний "Нацпроектстрой" готова направить ресурсы и технологии для строительства железных и автомобильных дорог, мостов и других инфраструктурных проектов в Монголии. Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Крапивин в ходе рабочей встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.



Среди приоритетных и перспективных направлений были обозначены, в частности, модернизация железных дорог, строительство скоростного шоссе ТУУЛ, метрополитена в столице страны Улан-Баторе. Алексей Крапивин также подчеркнул важность поддержки развития энергетической инфраструктуры, например, строительство ГЭС Эйгин-Гол.



В ходе встречи была затронута тема расширения трехстороннего сотрудничества между Россией, Монголией и Китаем. Ранее о необходимости расширения партнерства заявляли в высшем руководстве трех стран. Например, в 2024 г. премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ выразил готовность активно продвигать строительство коридора из РФ в КНР путем координации программы "Степной путь" с проектами Евразийского экономического союза и Китая "Пояс и путь".



