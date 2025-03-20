|Мирзиеев обсудил с Чакрабарти вступление Узбекистана в ВТО
15:10 21.03.2025
Президент Узбекистан Шавкат Мирзиеев 19 марта провел встречу с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти.
Особое внимание уделено продвижению инвестиционного потенциала Узбекистана на международной арене. Стороны обсудили практические шаги для завершения процесса вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО), а также повышение квалификации государственных служащих в ведущих зарубежных учебных заведениях.
Президент подчеркнул важность проведения на высоком уровне предстоящих мероприятий, включая "роуд-шоу" инвестиционного потенциала Узбекистана и Ташкентский международный инвестиционный форум. Эти инициативы направлены на привлечение ведущих зарубежных компаний и финансовых учреждений.
Также на встрече были затронуты вопросы запуска Ташкентского международного коммерческого суда при Международном центре цифровых технологий. Обсуждены меры по укреплению позиций Узбекистана в международных рейтингах и проведению фундаментальных исследований в области экономического развития страны.
Встреча подтвердила нацеленность Узбекистана на активное развитие международного сотрудничества и улучшение инвестиционного климата для устойчивого экономического роста.