Мирзиеев обсудил с Чакрабарти вступление Узбекистана в ВТО

15:10 21.03.2025

Президент Узбекистан Шавкат Мирзиеев 19 марта провел встречу с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти.



Особое внимание уделено продвижению инвестиционного потенциала Узбекистана на международной арене. Стороны обсудили практические шаги для завершения процесса вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО), а также повышение квалификации государственных служащих в ведущих зарубежных учебных заведениях.



