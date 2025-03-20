В Афганистане из школьной программы исключат все, что противоречит исламу

17:41 21.03.2025

Афганский министр Ага: все противоречащее исламу исключат из школьной программы



МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Все, что противоречит исламской религии и афганским традициям, будет исключено из новой учебной программы, заявил глава министерства образования Афганистана Хабибулла Ага.



В четверг, объявив о начале нового учебного года в стране, Ага выступил на торжественной церемонии в кабульской школе "Амани". По его словам, новая школьная программа разрабатывается, ее должен утвердить Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада.



"Все, что противоречит исламу и афганским традициям, будет исключено из новой школьной программы", - сказал Ага.



При этом он подчеркнул необходимость изучения как религии, так и современных наук для того, чтобы иметь возможность конкурировать с другими странами.



"Новая школьная программа будет включать в себя современные науки в дополнение к религиозным предметам", - сказал министр.



Начальник Национального экзаменационного управления Афганистана Абдул Баки Хаккани, со своей стороны, заявил на мероприятии, что в школьной программе должны отсутствовать "элементы иностранной идеологии".



"Учащимся необходима такая учебная программа, которая могла бы воспитывать детей в духе преданности своему народу, была бы лояльной к исламу, имела афганскую идеологию и в ней отсутствовали бы элементы иностранной идеологии", - сказал он.



Выступавшие обошли молчанием вопрос о возможности для девочек обучения в средней школе после шестого класса.



По данным министерства образования, в уходящем 1403 году по календарю солнечной хиджры в Афганистане действовало около 44 тысяч медресе и школ, в которых более 250 тысяч преподавателей учили наукам свыше 10 миллионов школьников и семинаристов.