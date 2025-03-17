На территории Иссык-Кульской области создана специальная инвестиционная территория. Указ Президента Кыргызстана

18:30 21.03.2025

Подписан Указ "О мерах по созданию на территории Иссык-Кульской области специальной инвестиционной территории с особым правовым режимом и независимого международного центра по урегулированию споров с применением английского права"



17.03.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по созданию на территории Иссык-Кульской области специальной инвестиционной территории с особым правовым режимом и независимого международного центра по урегулированию споров с применением английского права".



В Указе отмечается, что повышение инвестиционной привлекательности Кыргызской Республики является одним из приоритетных задач, заложенных в Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года.



В этих целях Кабинетом Министров Кыргызской Республики реализуются комплексные системные меры по созданию благоприятных правовых и иных условий для деятельности инвесторов, в том числе иностранных инвесторов. Была принята Программа по привлечению инвестиций в Кыргызскую Республику на 2022 –2026 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Программы по привлечению инвестиций в Кыргызскую Республику на 2022–2026 годы" от 30 июня 2022 года № 352.



Однако, в условиях высокой интенсивности изменений в международной финансово-экономической системе, в ситуации глобальной конкуренции механизмов, созданных в целях привлечения инвестиционного капитала, а также в ситуации, когда банковские, финансовые и торгово-экономические процессы не связаны границами и/или юрисдикциями, необходимо принятие эффективных мер по дальнейшему совершенствованию инвестиционной привлекательности в различных сферах, включая финансовую, банковскую, сферу недропользования и другие.



В целях улучшения инвестиционного климата в Кыргызской Республике, обеспечения гарантий защиты прав и законных интересов инвесторов, включая иностранных инвесторов, действующих на территории Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:



1. Считать необходимым создание на территории Иссык-Кульской области специальной инвестиционной территории с особым правовым режимом и независимого международного центра по урегулированию споров с применением норм и принципов английской правовой системы, а также иных юрисдикций системы общего права.



2. Образовать межведомственную экспертную рабочую группу при Кабинете Министров Кыргызской Республики по координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам реализации задач, обозначенных в пункте 1 настоящего Указа, в составе согласно приложению (далее –межведомственная экспертная рабочая группа).



3. Возложить на межведомственную экспертную рабочую группу следующие функции:



– осуществление общего руководства и координация деятельности по реализации настоящего Указа;



– разработка, рассмотрение и одобрение проектов нормативных правовых актов, разработанных в реализацию настоящего Указа, с учетом рекомендаций экспертов и консультантов, и внесение на рассмотрение Кабинета Министров Кыргызской Республики;



– внесение рекомендаций по определению границ и подготовке необходимой инфраструктуры для размещения специальной инвестиционной зоны с особым правовым режимом;



– внесение предложений по определению категорий споров, которые могут быть отнесены к ведению независимого международного центра по урегулированию споров (с применением норм и принципов английской правовой системы, а также иных юрисдикций системы общего права);



– привлечение к работе международных консультантов и экспертов;



– выработка иных организационных мер.



4. Кабинету Министров Кыргызской Республики:



– незамедлительно приступить к реализации настоящего Указа, включая разработку и принятие соответствующих проектов нормативных правовых актов по внесению соответствующих изменений в национальное законодательство, обеспечивающих создание специальной инвестиционной зоны с особым правовым режимом;



– в случае необходимости привлечь к работе международных консультантов и экспертов, специализирующихся на арбитражных процедурах с применением английского права, а также иных юрисдикций системы общего права;



– в установленном порядке внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики соответствующие проекты законов, направленные на реализацию настоящего Указа;



– обеспечить выделение необходимых финансовых средств для реализации настоящего Указа, включая расходы на международных консультантов и экспертов;



– принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.



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Приложение



Состав межведомственной экспертной рабочей группы при Кабинете Министров Кыргызской Республики по координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам создания специальной инвестиционной территории с особым правовым режимом

на территории Иссык-Кульской области



Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики, руководитель межведомственной экспертной рабочей группы;

министр юстиции Кыргызской Республики, заместитель руководителя межведомственной рабочей группы;

министр экономики и коммерции Кыргызской Республики, заместитель руководителя межведомственной рабочей группы;

директор Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики, заместитель руководителя межведомственной рабочей группы.



Члены межведомственной экспертной рабочей группы:



заместитель Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики – начальник управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики;

начальник управления правового обеспечения Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики;

заведующий отделом взаимодействия с судами и органами прокуратуры Администрации Президента Кыргызской Республики;

заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики;

министр финансов Кыргызской Республики;

министр иностранных дел Кыргызской Республики;

директор Национального института стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики;

директор Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

директор Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

председатель Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики;

председатель Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики;

полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.