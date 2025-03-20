|Генконсульство Узбекистана в Стамбуле призвало граждан к бдительности на фоне протестов
21:19 21.03.2025
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле обратилось к гражданам с призывом соблюдать повышенную осторожность на фоне массовых протестов и акций, охвативших город в последние дни.
По имеющимся данным, турецкие власти установили личности 261 человека, разместившего в социальных сетях так называемые провокационные публикации.
Официальные источники сообщают о задержании 37 из них. В связи с этим гражданам Узбекистана настоятельно рекомендуется быть особенно внимательными при размещении и комментировании материалов в интернете.
Дипломаты подчеркивают важность избегания митингов, демонстраций и любых массовых собраний, а также призывают тщательно планировать передвижения, минимизируя посещение мест с большим скоплением людей.
Следует проявлять осторожность в социальных сетях, воздерживаться от распространения спорных материалов и внимательно следить за официальными сообщениями о развитии ситуации.
В случае возникновения экстренной ситуации необходимо немедленно обращаться в Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.
Дипломатическое представительство располагается по адресу: Levent, Lale Sokağı No:8, 34330 Beşiktaş/İstanbul. Для связи в экстренных случаях открыт телефон +90 (553) 541 17 17.
Консульство подчеркивает, что обеспечение безопасности граждан является приоритетной задачей, и настоятельно рекомендует строго следовать указаниям турецких правоохранительных органов.