Генконсульство Узбекистана в Стамбуле призвало граждан к бдительности на фоне протестов

21:19 21.03.2025

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле обратилось к гражданам с призывом соблюдать повышенную осторожность на фоне массовых протестов и акций, охвативших город в последние дни.



По имеющимся данным, турецкие власти установили личности 261 человека, разместившего в социальных сетях так называемые провокационные публикации.



Официальные источники сообщают о задержании 37 из них. В связи с этим гражданам Узбекистана настоятельно рекомендуется быть особенно внимательными при размещении и комментировании материалов в интернете.



Дипломаты подчеркивают важность избегания митингов, демонстраций и любых массовых собраний, а также призывают тщательно планировать передвижения, минимизируя посещение мест с большим скоплением людей.



