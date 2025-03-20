|Готовясь уходить из Курской области, ВСУ подорвали газопровод под Суджей - итоговая сводка Readovka к исходу 21 марта
22:23 21.03.2025
ВСУ готовятся к финалу отступления из Курской области – итоговая сводка Readovka за 21 марта
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 21 марта в разрезе СВО. Русские войска продолжают ликвидировать пехотные группы противника в пограничье Краснояружского района Белгородской области, а ВСУ подорвали ГИС "Суджа" в рамках подготовки отступления из окрестностей сел Олешня и Гоголевка.
Подготовка к отходу и "бодание с границей"
Приграничье России и Сумской области Украины продолжает приковывать внимание военных аналитиков и общественности. Уже четвертые сутки подразделения незалежной не оставляют попыток пробиться через границу РФ и закрепиться на ее территории. Однако теперь противник в отличие от первых дней сконцентрировался на Демидовке. Вероятно, сказывается ограниченность возможностей ВСУ. Таким образом, прежние предположения редакции Readovka получили очередные подтверждения. У украинских частей, атакующих Белгородскую область, главная задача состоит в оттягивании на себя подразделений ВС РФ, которые сейчас блокируют их "побратимов" в Курской области. Поэтому им нужно занять хотя бы одно село. В населенном пункте закрепиться и обороняться куда проще, в то же время он может стать трамплином для дальнейшего продвижения. Противник использует тактику просачивания малыми группами через границу с последующей концентрацией штурмовых подразделений в лесополосах, прилегающих к Демидовке. При этом развить успех мешает тот факт, что бронетехника ВСУ стабильно выбивается на линии госграницы. Из-за этого неприятель временно перестал вводить в дело технику. Данное решение в условиях огневого превосходства ВС РФ оборачивается для незалежной стабильным срывом концентрации штурмовых групп в лесополосах. Артиллерия и дроны попросту рассеивают украинские части.
При этом задача отвлечь на себя русскую армию из Курской области никуда не делась, а, наоборот, приобрела более важный статус. Из-за чего противник изменил тактику. ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". По всей видимости, неприятель собирается отступать из района сел Гоголевка и Олешня, находящихся в непосредственной близости от границы. Иных мотивов применять тактику "выжженной земли" у ВСУ едва ли стоит искать. Следовательно, противник ликвидирует свой же выступ, сформировавшийся в дни, когда ВС РФ заняли Басовку и вплотную подошли к Олешне. Порядки украинских войск находятся под аналогичным риском окружения в том районе, как и те, что были блокированы юго-западнее Суджи. В то же время, что происходит с окруженцами на данный момент – неизвестно. Но главным остается то, что весьма вероятное скорое отступление ВСУ из района сел Олешня и Гоголевка говорит о том, что планы по деблокированию пошли прахом. Вынудить ВС РФ перебросить в Краснояружский район из окрестностей Суджи ощутимое количество сил не вышло. Теперь единственное, на что могут полагаться украинские подразделения, так это на продолжение активности в полосе Демидовка – Графовка – Прилесье в надежде, что уже оттуда силы в район Суджи переброшены не будут.
Вчера, 20 марта, главным событием дня стала массированная атака украинских БПЛА на ряд регионов РФ, среди целей ВСУ был и крупный объект энергетической инфраструктуры.