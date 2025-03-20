Готовясь уходить из Курской области, ВСУ подорвали газопровод под Суджей - итоговая сводка Readovka к исходу 21 марта

22:23 21.03.2025

ВСУ готовятся к финалу отступления из Курской области – итоговая сводка Readovka за 21 марта



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 21 марта в разрезе СВО. Русские войска продолжают ликвидировать пехотные группы противника в пограничье Краснояружского района Белгородской области, а ВСУ подорвали ГИС "Суджа" в рамках подготовки отступления из окрестностей сел Олешня и Гоголевка.



Подготовка к отходу и "бодание с границей"



