DM: британская статистика утратила данные о реальной половой принадлежности граждан страны

22:29 21.03.2025

Daily Mail

Великобритания



Биологический пол удален из официальных баз данных: проверка выявила замену "пола" на "гендер" во врачебных документах и полицейских отчетах

DM: в британской статистике царит неразбериха с половой принадлежностью людей



В базах данных британской полиции, медслужбы и армии нет сведений о биологическом поле людей, вместо этого указывается гендерная самоидентификация, пишет Daily Mail. Это искажает реальную ситуацию и создает риски для здоровья пациентов и общественной безопасности.



Сэм Мерриман (Sam Merriman)



Из-за того, что официальная статистика "искажена" радикальной гендерной идеологией, пропускаются онкоскрининги и неправильно регистрируются преступления, говорится в независимом отчете.



В документе, подготовленном по заказу правительства, сказано, что биологический пол был удален из официальных баз данных полиции, Национальной службы здравоохранения (NHS) и даже армии.



Официальные органы заменили "пол" на "гендерную принадлежность", что подвергает риску пациентов и общественность, говорится в отчете. Подмена пола гендером стала "широко распространенным явлением" за последнее десятилетие.



Борцы за права женщин призвали правительство принять меры.



Исполнительный директор организации Sex Matters Майя Форстатер заявила: "Проблемы есть везде: от записей NHS, в которых не указан биологический пол, до полиции, региструющей мужчин, совершивших сексуальные преступления, как женщин".



"Искажение данных было одобрено бюрократами, изолированными от последствий своих решений и соревнующимися за премию Stonewall (американская литературная премия за лучшее произведение по ЛГБТ*-тематике, – прим. ИноСМИ). Правительству следует быстрее реализовать рекомендации, указанные в отчете", – добавила она.



В отчете профессора Элис Салливан из Университетского колледжа Лондона говорится, что с 2015 года государственные органы начали собирать информацию о гендерной принадлежности, а не о биологическом поле, что привело к утрате системы "надежных и точных данных".



В государственных органах – в том числе в Национальной статистической службе – существует "партийный климат", который создает "враждебную среду" для тех, кто считает, что значение имеет только биологический пол.



В отчете профессора Салливан содержится призыв к регулятору статистических данных срочно пересмотреть подход к официальным данным в государственных службах.



Этот 226-страничный отчет был заказан [бывшим премьер-министром Великобритании] Риши Сунаком, чтобы изучить сбор точных данных и статистики о биологическом поле. В нем делается вывод о том, что произошла "повсеместная утрата данных", что представляет угрозу для общественности, особенно в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения, а также для безопасности детей.



"В NHS гендерная принадлежность постоянно ставится на первое место или заменяет пол... подвергая людей риску", – заявила профессор Салливан.



Это подрывает медицинские исследования и создает риск того, что люди не будут проходить необходимые [для женщин и мужчин] обследования, такие как обследование на рак шейки матки или предстательной железы, что может иметь "фатальные последствия". Это также представляет угрозу для безопасности детей, поскольку в соответствии с действующим законодательством не существует минимального возраста, по достижении которого можно изменить пол ребенка и номер NHS, говорится в отчете Салливан.



Она приводит реальный пример: ребенок "воспитывался в назначенном матерью поле, отличающемся от того, который был у него при рождении".



"Она обратилась к терапевту и попросила поменять пол и номер NHS, когда ребенку было несколько недель, и врач согласился. Социальная служба не восприняла это как проблему с защитой интересов ребенка", – говорится в отчете.



Профессор Салливан также обнаружила, что учет пола и гендера в судебной системе и полиции "крайне непоследователен". Данные часто являются недостоверными, особенно когда речь идет о женских преступлениях и, в частности, в случаях, когда биологические мужчины-насильники, идентифицирующие себя как трансженщины*, были зарегистрированы как женщины.



В памятке с рекомендациями для офицеров, изученных профессором, говорится, что если кто-то из арестованных ранее официально сменил свой пол и не сообщил об этом полиции, его "могут отпустить или поступить с ним иным образом до выявления какой-либо связи с его прошлой историей правонарушений".



Министерство обороны собирает информацию только о гендерной принадлежности (это касается также инцидентов с сексуальными домогательствами в Королевском флоте), но не о биологическом поле, "несмотря на его очевидную значимость". В анкетах ведомства вместо этого содержится вопрос, идентифицируют ли военнослужащие себя как мужчин, женщин или небинарных людей.



Департамент науки, инноваций и технологий передал рекомендации на рассмотрение другим правительственным ведомствам.



"Правительство прекрасно понимает, что сбор точных и актуальных данных имеет жизненно важное значение для проведения исследований и эффективной работы государственных служб, особенно когда речь идет о биологическом поле", – заявил представитель британского правительства.



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