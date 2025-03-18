Госсоветник Казахстана Ерлан Карин провел встречу с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиеевой

00:01 22.03.2025

Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с помощником Президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиеевой

18 марта 2025



Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин встретился с помощником Президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиеевой, прибывшей в Казахстан с рабочим визитом.



В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, а также перспективы реализации совместных проектов. Особое внимание было уделено вопросам обмена опытом и углублению взаимодействия в области культуры и искусства.



