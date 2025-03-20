В Узбекистане опубликован Топ-35 молодых лидеров до 40 лет

00:52 22.03.2025

Топ-35 молодых лидеров до 40 лет



2025-03-20



Движение "Юксалиш" совместно с Институтом социальных и экономических инициатив с 2019 года публикует список молодых руководителей Узбекистана в возрасте до 40 лет. Каждый год в опубликованном списке отмечаются новые имена лидеров. Этот год также не стал исключением.



Кадровая политика Узбекистана направлена на привлечение молодых специалистов в государственный сектор. Эти руководители активно участвуют в реализации реформ и развитии ключевых отраслей. В стране уделяется особое внимание подготовке молодежи через образовательные программы за рубежом, участие в международных форумах и проекты, способствующие развитию управленческих навыков. Кроме того, создаются условия для карьерного роста молодых лидеров, а привлечение талантливых кадров и внедрение инноваций становятся актуальными вопросами.



В Узбекистане обновился состав руководства министерств. В стране из 21 министра:



2 министра (9%) моложе 40 лет;

6 министров (29%) в возрасте от 40 до 45 лет;

5 министров (24%) в возрасте от 46 до 50 лет;

3 министра (14%) в возрасте от 51 до 55 лет;

5 министров (24%) старше 55 лет.



Как формировался рейтинг?



Рейтинг кандидатов был составлен на основе объективной оценки их достижений. В качестве критериев рассматривались успешная реализация стратегических целей, уровень образования (включая полученное за рубежом), профессиональный опыт, признание среди коллег и общественности. Особое внимание уделялось влиянию кандидатов на общественную повестку и их участию в значимых инициативах.



