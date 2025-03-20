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В Узбекистане опубликован Топ-35 молодых лидеров до 40 летВ Узбекистане опубликован Топ-35 молодых лидеров до 40 лет
00:52 22.03.2025

Топ-35 молодых лидеров до 40 лет

2025-03-20

Движение "Юксалиш" совместно с Институтом социальных и экономических инициатив с 2019 года публикует список молодых руководителей Узбекистана в возрасте до 40 лет. Каждый год в опубликованном списке отмечаются новые имена лидеров. Этот год также не стал исключением.

Кадровая политика Узбекистана направлена на привлечение молодых специалистов в государственный сектор. Эти руководители активно участвуют в реализации реформ и развитии ключевых отраслей. В стране уделяется особое внимание подготовке молодежи через образовательные программы за рубежом, участие в международных форумах и проекты, способствующие развитию управленческих навыков. Кроме того, создаются условия для карьерного роста молодых лидеров, а привлечение талантливых кадров и внедрение инноваций становятся актуальными вопросами.

В Узбекистане обновился состав руководства министерств. В стране из 21 министра:

2 министра (9%) моложе 40 лет;
6 министров (29%) в возрасте от 40 до 45 лет;
5 министров (24%) в возрасте от 46 до 50 лет;
3 министра (14%) в возрасте от 51 до 55 лет;
5 министров (24%) старше 55 лет.

Как формировался рейтинг?

Рейтинг кандидатов был составлен на основе объективной оценки их достижений. В качестве критериев рассматривались успешная реализация стратегических целей, уровень образования (включая полученное за рубежом), профессиональный опыт, признание среди коллег и общественности. Особое внимание уделялось влиянию кандидатов на общественную повестку и их участию в значимых инициативах.



Формирование списка проходило в два этапа:

На первом этапе был составлен лонг-лист из более 100 кандидатов, работающих в сферах государственного управления, экономики, социальной политики, цифровых технологий и других направлениях.

На втором этапе эксперты гражданского общества, аналитических центров и СМИ голосовали за кандидатов, определяя короткий список.

Большинство кандидатов получили образование за рубежом, что позволяет внедрять в управление современные технологии и практики. Например:

Акрамжон Фозилов, председатель Попечительского совета Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, обучался в Венском и Гентском университетах.

Абдуллажон Отабоев, заместитель директора Агентства развития и регулирования энергетического рынка, получил степень магистра в Йокогамском государственном университете (Япония).

Некоторые кандидаты поднялись по карьерной лестнице в одной отрасли. Например, Шухрат Худайкулов начал работу в "Узбекистон хаво йуллари" в 2006 году и в 2023 году занял пост председателя правления Uzbekistan Airways.

Молодые лидеры и развитие страны

Молодые руководители вносят значительный вклад в развитие Узбекистана. Благодаря их усилиям реформы ускоряются, деятельность органов государственной власти и управления становится более прозрачной, внедряются новые технологии, укрепляется интеграция в мировое сообщество.

Возраст лидеров списка также варьируется.

Хилола Умарова в 34 года была назначена министром дошкольного и школьного образования.

Самый молодой представитель списка – Искандар Кутбиддинов, заместитель министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, которому 29 лет.

Новые имена в рейтинге

В этом году в список вошло рекордное количество новых участников. Среди них:

Абдуллажон Отабоев, заместитель директора Агентства развития и регулирования энергетического рынка;
Акбар Курбанов, заместитель председателя правления АО "Узкимесаноат";
Акрамжон Фозилов, председатель Попечительского совета Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа;
Алишер Абдусаломов, посол Узбекистана в Республике Корея;
Баходиржон Рахмонов, первый заместитель председателя правления АО "Узавтосаноат";
Баходир Рахматов, директор Агентства стратегических реформ;
Диер Имамхужаев, генеральный директор Профессиональной футбольной лиги;
Искандар Кутбиддинов, заместитель министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата;
Маъмуржон Мамадалиев, первый заместитель генерального директора авиакомпании Centrum Air;
Одил Ахмедов, вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана;
Отабек Махкамов, заместитель министра высшего образования, науки и инноваций;
Сардор Раджабов, заместитель министра дошкольного и школьного образования;
Тимур Бутунбаев, первый заместитель министра водного хозяйства;
Улугбек Юсупов, директор агентства "Узархив";
Зохиджон Зияев, заместитель директора Агентства статистики при Президенте.

Большинство из них добились успехов в сфере цифровизации и инноваций. Они разработали IT-решения для оптимизации государственных услуг, таких как электронное правительство, а также привлекли инвестиции и внедрили программы поддержки малого и среднего бизнеса. В социальной сфере молодые лидеры внедряют новые стандарты в образовании и здравоохранении.

Список топ-35 отражает успехи Узбекистана в кадровой политике и подтверждает, что молодежь является основной движущей силой реформ и развития страны.

Источник - Юксалиш
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742593920


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