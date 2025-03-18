В Казахстане ищут новые богатства. Страна обладает крупнейшими в мире запасами хрома и урана

01:13 22.03.2025

Бекзада ИШЕКЕНОВА

18 марта 2025 года



В Казахстане направят более 7 млрд тенге на изучение недр в ближайшие два года. Об этом LS сообщили в министерстве промышленности и строительства.



По информации ведомства, из госбюджета в 2025-2026 годах будет выделено 7,6 млрлд тенге. За счет финансирования будет проводиться геологическое доизучение территории. Также пройдут минерагеническое и глубинные картирования.



В результате к концу 2026 года геолого-геофизическая осведомленность о территории страны вырастет до 2,2 млн кв. км. В прошлом году этот показатель достигал 2 млн кв. км.



Вместе с тем, по информации министерства, страна обладает значительными запасами марганцевой руды, хрома, свинца, цинка и титана, лития.



В том числе, согласно данным Всемирного банка, Казахстан занимает второе место в мире по запасам марганцевой руды – 600 млн тонн. Также страна находится на восьмой позиции по залежам железной руды – 12,5 млрд тонн.



Кроме того, в республике сосредоточено 30% мировых месторождений хромитовой руды. В наличии есть обширные объемы свинца и цинка.



На госбалансе числятся девять месторождений с запасами оксида лития в объеме 226 тыс. тонн.



Страна также обладает крупнейшими в мире запасами хрома и вторыми по величине показателями урана.



Ежегодный объем производства марганцевой руды в стране равен 907,9 тыс. тонн, хрома – 6,1 млн тонн, цинка – 280 тыс. тонн, свинца – 110 тыс. тонн, титана – 15 тыс. тонн.



Говоря о привлечении инвестиций, в ведомстве сообщили, что в рамках двухстороннего сотрудничества со странами Евросоюза, США, Великобританией и другими странами проводятся разных уровней встречи и мероприятия. Помимо этого, зарубежные компании могут принимать участие в аукционах на недропользование через цифровую госплатформу.



Также Казахстан в 2024 году официально стал полноправным членом Форума Партнерства по обеспечению стабильности цепочек поставок критических минералов и металлов (Minerals Security Partnership Forum). Это дает возможности для реализации проектов и диалогов по политике в сфере критических минералов на уровне государств и предприятий.



Ранее LS сообщал, что новая нефть Казахстана получит миллиарды тенге.