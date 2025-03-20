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Казахстан, Ирак и Россия обновили планы по сокращению нефтедобычи
01:16 22.03.2025

20 марта 2025

Страны ОПЕК+, которые систематически превышали установленные квоты на добычу нефти, представили обновленные планы по дополнительному снижению объемов добычи в качестве компенсации, передает Bloomberg.

Сокращения, которые пообещали страны, среди которых Казахстан, Ирак и Россия, теоретически должны компенсировать запланированное группой постепенное восстановление приостановленной добычи до конца следующего года, говорится в заявлении на сайте ОПЕК. Страны также приняли решение о более раннем введении новых планов сокращения.

Однако эти три страны в основном не выполняли обязательства по компенсационным сокращениям с момента объявления текущего раунда год назад и, за исключением последних месяцев, продолжали нарушать установленные квоты.

Фактически, ОПЕК+ добилась лишь незначительных успехов в применении механизма компенсации с момента его введения пять лет назад. Неспособность картеля обеспечить соблюдение соглашений оказала давление на цены на нефть, которые торгуются на уровне около $72 за баррель в Лондоне. Снижение спроса в Китае и высокий уровень добычи нефти в США угрожают создать избыток предложения.

В последние месяцы данные Организации стран-экспортеров нефти показали, что Ирак и Россия активизировали усилия по соблюдению квот.

Однако Казахстан значительно превысил установленный лимит в прошлом месяце, поскольку страна увеличивает добычу на месторождении Тенгиз. При этом Министерство энергетики обещало компенсировать временное увеличение добычи. Вместе с тем, аналитики сомневаются, что это удастся сделать.

Некоторые представители ОПЕК+ заявили, что систематическое нарушение Казахстаном установленных норм повлияло на решение группы начать смягчение квот на добычу с апреля.

В попытке улучшить ситуацию с соблюдением договоренностей Казахстан обратился к международным нефтяным партнерам, включая Shell Plc и Exxon Mobil Corp., с просьбой сократить объемы добычи. На прошлой неделе власти страны заявили, что достигли соглашения с компаниями. Тем не менее, экспорт каспийской нефти марки CPC Blend, как ожидается, останется на рекордно высоком уровне в следующем месяце.

Масштабы превышения квот могут быть даже больше, чем показывают официальные данные ОПЕК.

Хотя статистика организации демонстрирует, что в этом году Ирак и Россия приблизились к установленным квотам, данные Международного энергетического агентства (IEA) в Париже свидетельствуют о том, что обе страны продолжают превышать их на несколько сотен тысяч баррелей в сутки. По данным IEA, значительное превышение объемов добычи также наблюдается в Объединенных Арабских Эмиратах.

3 марта страны ОПЕК+ заявили, что впервые с 2022 года начнут постепенно увеличивать добычу нефти начиная с апреля, как и планировалось ранее. Наращивание добычи продолжится до сентября 2026 года.

Источник - kursiv.media
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