|В Татарстане переизбрали муфтия и готовят прорыв в богословском образовании для мусульман
11:29 22.03.2025
Камиля Самигуллина переизбрали муфтием Татарстана
19 мар 2025
Камиль Самигуллин остался на посту главы Духовного управления мусульман. Его избрали муфтием Татарстана в четвертый раз
Муфтием Татарстана избрали Камиля хазрата Самигуллина, сообщило информационное агентство "Татар информ". Решение было приняло единогласно.
Это четвертый пост Самигуллина на посту главы Духовного управления мусульман республики (ДУМ РТ). Он является муфтием Татарстана с 17 апреля 2013 года.
Выборы муфтия прошли сегодня на IX съезде ДУМ РТ. Участие в нем приняли более 1,5 тыс. имамов.
Самигуллин родился 22 марта 1985 года в поселке Красногорский Звениговского района Марийской АССР. В 20-3 году он окончил Северо-Кавказский исламский университет в Махачкале. В 2007 году – медресе в Стамбуле, в 2013 году – шариатский факультет КИУ, в 2018 году ‒ теологический факультет Российского исламского института.
В 2007-2008 годах был имамом в поселке городского типа Новоаганске Тюменской области. В 2008 году был избран имамом мечети "Тынычлык" в Казани.
В 2011 году Самигуллин возглавил издательский отдел ДУМ РТ. Работал заместителем муфтия по научной работе, являлся членом президиума, членом совета улемов, советником главного казыя РТ и руководителем экспертного совета ДУМ РТ.
В Татарстане готовят прорыв в богословском образовании для мусульман
С таким заявлением выступил муфтий республики, сообщает kazanfirst.ru.
На IX съезде Духовного управления мусульман Татарстана вновь избрали Камиля Самигуллина муфтием. Он планирует создать новые возможности для богословского образования и активизировать работу с молодежью.
На мероприятии, прошедшего на территории "Казань Экспо", Самигуллин отметил, что его цель - улучшить систему образования, сделав ее более доступной и качественной для будущих поколений. Он акцентировал внимание на важности воспитания молодежи и сохранения духовного наследия.
В своей речи муфтий привел известный хадис о ценности жизни и времени, подчеркивая, что умма должна больше заботиться о благополучии молодого поколения. В ближайшие годы он планирует активизировать работу Духовного управления, чтобы привлечь молодежь к изучению ислама и пропаганде здорового образа жизни. Также внимание уделят развитию халяльной индустрии и распространению религиозных знаний через книги и интернет-ресурсы.
Кроме того, Самигуллин рассказал о системе исламского образования, которая успешно развивается в республике. Уже созданы школы, где дети могут получить знания об исламе с раннего возраста. Важным направлением работы станет открытие новой большой татарско-мусульманской школы в Казани, что позволит привлечь больше студентов и обеспечить их качественным образованием.
Муфтий также заявил, что необходимо повышать уровень религиозной грамотности среди населения. Для этого при мечетях организованы курсы, которые помогут людям лучше понять основы ислама. Самигуллин отметил, что на таких курсах уже обучилось более 45 тысяч человек, что свидетельствует о росте интереса к религиозному образованию.
Республика также активно поддерживает молодежные инициативы. В последние годы реализовано 36 проектов, направленных на развитие молодежного потенциала.