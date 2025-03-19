В Татарстане переизбрали муфтия и готовят прорыв в богословском образовании для мусульман

11:29 22.03.2025

Камиля Самигуллина переизбрали муфтием Татарстана

19 мар 2025



Камиль Самигуллин остался на посту главы Духовного управления мусульман. Его избрали муфтием Татарстана в четвертый раз



Муфтием Татарстана избрали Камиля хазрата Самигуллина, сообщило информационное агентство "Татар информ". Решение было приняло единогласно.



Это четвертый пост Самигуллина на посту главы Духовного управления мусульман республики (ДУМ РТ). Он является муфтием Татарстана с 17 апреля 2013 года.



Выборы муфтия прошли сегодня на IX съезде ДУМ РТ. Участие в нем приняли более 1,5 тыс. имамов.



Самигуллин родился 22 марта 1985 года в поселке Красногорский Звениговского района Марийской АССР. В 20-3 году он окончил Северо-Кавказский исламский университет в Махачкале. В 2007 году – медресе в Стамбуле, в 2013 году – шариатский факультет КИУ, в 2018 году ‒ теологический факультет Российского исламского института.



В 2007-2008 годах был имамом в поселке городского типа Новоаганске Тюменской области. В 2008 году был избран имамом мечети "Тынычлык" в Казани.



В 2011 году Самигуллин возглавил издательский отдел ДУМ РТ. Работал заместителем муфтия по научной работе, являлся членом президиума, членом совета улемов, советником главного казыя РТ и руководителем экспертного совета ДУМ РТ.



