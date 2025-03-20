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В Узбекистане наблюдается резкий рост стоимости мясной продукции - причины
11:33 22.03.2025

В Узбекистане стоимость мяса за последние годы заметно выросла. За десятилетие цена на этот продукт увеличилась более чем в пять раз, и рост продолжается. Международный сервис Numbeo сообщает, что мясо в этой стране остается самым дорогим среди государств Центральной Азии. Жители ощущают повышение цен, особенно в последние месяцы, и это подтверждают данные опросов и исследований.

На конец февраля 2025 года воспринимаемая инфляция в стране достигла 15,1%, что на 0,4% больше, чем в предыдущем месяце. Это самый высокий показатель за последние 25 месяцев. Для сравнения, более значительный рост цен наблюдался только в январе 2023 года. Особенно сильно подорожание затронуло Ташкент - там инфляция составила 19,0%, увеличившись на 3,0% за короткий срок. Мясо стало одним из лидеров по росту цен, что отмечают как эксперты, так и обычные покупатели.

С конца февраля стоимость мяса начала стремительно подниматься. Если месяц назад за килограмм просили от 85 до 100 тысяч сумов, а в некоторых местах до 115 тысяч, то перед праздниками ценники выросли до 100–120 тысяч сумов, а в отдельных точках даже до 135–150 тысяч. Такие изменения ощутимо бьют по кошелькам жителей. По данным Numbeo, Узбекистан уверенно занимает первое место в Центральной Азии по дороговизне мяса. Центральный банк страны в своих отчетах тоже выделяет мясо и молочные продукты как категорию, где цены растут быстрее всего.

В Узбекистане традиционно популярны блюда с мясом, такие как плов и шашлык, и на их приготовление уходит до 60% всего потребляемого мяса в стране.

Опросы показывают, что люди замечают подорожание. Если в начале года о росте цен на мясо говорили 41% опрошенных, то в феврале эта цифра поднялась до 57%. Кроме того, жители отмечают увеличение стоимости других товаров и услуг. Среди них - лекарства, плата за проезд, растительное масло, услуги кафе и ресторанов, медицинская помощь, строительные материалы и аренда жилья. Все это создает дополнительную нагрузку на бюджет семей.

Сайт "Потребитель.уз" приводит конкретные цифры, показывающие, как менялась цена на мясо с 2013 года. В 2013 году килограмм стоил 25 тысяч сумов. Через год, в 2014-м, цена поднялась до 27 тысяч. К 2016-му она достигла 35 тысяч сумов, а в 2017-м - 38 тысяч. В 2018 году мясо стоило уже 46 тысяч сумов за килограмм. В 2020-м цена подскочила до 60 тысяч, в 2021-м - до 70 тысяч, а в 2022-м - до 90 тысяч сумов. В 2024 году средняя стоимость составила 120 тысяч сумов, а к началу 2025 года дошла до 140 тысяч.

Интересно, что курс доллара за этот же период вырос в 6,5 раза по сравнению с 1 января 2013 года. При этом цены на мясо увеличились в 5,6 раза. Получается, что рост стоимости мяса идет медленнее, чем изменение курса валюты. Это говорит о том, что цены на мясо поднимаются не так быстро, как могло бы показаться на фоне других экономических показателей.

Основной причиной роста цен эксперты отмечают ограничение экспорта в ряде стран, откуда в Узбекистан завозили мясную продукцию. Кроме того, в стране растет потребление, а показатели производства не успевают за темпами роста.

Мурад Тешабаев

Источник - upl.uz
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