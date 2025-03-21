Трамп отправит делегацию США на конференцию ООН в "большой, красивый, белый город Ашхабад"

11:45 22.03.2025

21.03.2025



Трамп отправит делегацию США на конференцию ООН в Туркменистане



Делегация США примет участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю в Туркменистане. Об этом Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в послании на имя Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю Новруза. Текст письма приводит TDH.



"Американский народ с воодушевлением воспринимает проводимые Вами реформы, и я ценю наше сотрудничество по многим важным вопросам. Мы с нетерпением ждем возможности работать с Вами и отправить делегацию в большой, красивый, белый город Ашхабад, чтобы представлять Соединенные Штаты на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Спасибо Вам за проведение этой конференции", – написал Трамп.



Он добавил, что Соединенные Штаты всегда будут оставаться твердым сторонником суверенитета, независимости и территориальной целостности Туркменистана, а отношения двух стран будут продвигаться вперед к многочисленным будущим успехам.



Третья конференция ООН по странам без выхода к морю запланирована к проведению в Туркменистане во второй половине текущего года.