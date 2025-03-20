Узбекистан на пути в ВТО. В Брюсселе частично завершены плодотворные переговоры с Евросоюзом

12:09 22.03.2025

Узбекистан частично завершил переговоры с Евросоюзом по вступлению в ВТО

Стороны договорились по части услуг, а "в ближайшие месяцы" завершатся работы по части товаров.



Узбекистан частично завершил переговоры с Европейским союзом в рамках вступления во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщил специальный представитель президента по вопросам ВТО Азизбек Урунов в своем аккаунте в LinkedIn 19 марта 2025.



На этой неделе узбекистанская делегация, в состав которой также вошел замминистра экономики и финансов Ахадбек Хайдаров, провела в Брюсселе двусторонние переговоры с Евросоюзом по вступлению в ВТО. Спецпредставитель назвал переговоры "плодотворными".



"Я рад объявить о завершении переговоров по части услуг. Нам еще предстоит проделать определенную работу по части товаров, которую мы планируем завершить в ближайшие месяцы", - написал Урунов.



По его словам, руководство Генерального директората по торговле (DG Trade) выразило "полную поддержку ЕС" в вопросе вступления Узбекистана в ВТО к 14-й Министерской конференции, которая состоится уже в следующем году.



В ноябре 2024 года Азизбек Урунов рассказал, что Узбекистану еще предстоит завершить переговоры с Россией, ЕС, Великобританией, Швейцарией и другими странами, которых осталось "немного".



Вступление в ВТО



В апреле 2023 года Шавкат Мирзиеев поручил правительству ускорить работу над получением Узбекистаном членства в ВТО. Глава государства отметил важность этого шага для значительного увеличения экспорта - в частности, готовой продукции.



Летом того же года была учреждена должность спецпредставителя президента по вопросам ВТО, а также предписано создать подразделения по взаимодействию с ней в 20 ведомствах. Также президент ввел запрет на создание нормативно-правовых актов, не соответствующих нормам организации.



На 78-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2023 года президент назвал скорейшее вступление в ВТО приоритетной задачей для Узбекистана. Гендиректор организации Нгози Оконджо-Ивеала договорилась ускорить проведение следующего заседания рабочей группы по этому вопросу.



Узбекистан планирует вступить в ВТО до 14-й Министерской встречи, которая пройдет в 2026 году в Камеруне. На открытом диалоге с бизнесом в августе этого года Мирзиеев назвал вступление в ВТО "неотъемлемой частью реформ".



Первый замглавы Налогового комитета Мубин Мирзаев сообщил, что Узбекистан получит переходный период длительностью 2−3 года при вступлении в ВТО. Таможенные пошлины будут устанавливаться на основе соглашений с другими странами-членами организации.



Министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров в своей речи перед Олий Мажлисом 27 ноября по поводу отмены льгот для экспортеров назвал ВТО "в целом справедливой торговой системой". Местные предприниматели должны научиться работать в условиях открытой конкуренции, подчеркнул он.



В январе помощник президента Саида Мирзиеева опубликовала обзор процесса вступления Узбекистана в ВТО. За 2024 год республика завершила двусторонние переговоры с 15 странами, включая США, Китай и Японию, а число подписанных соглашений достигло 23.



Ранее Spot писал, что Узбекистан и Россия провели переговоры о доступе на рынок в рамках вступления в ВТО.