Казахстан купит облигации США на миллиард долларов из Нацфонда

12:15 22.03.2025

Казахстан вложит миллиард долларов из Нацфонда в облигации США



Национальный банк планирует инвестировать часть активов Нацфонда Казахстана в государственные облигации США (Treasury Inflation-Protected Securities - TIPS), передает корреспондент Tengrinews.kz 17 марта 2025.



Эти инфляционно-индексированные государственные ценные бумаги защищают активы от обесценивания из-за инфляции.



"Инвестирование активов Национального фонда в TIPS планируется на уровне до 1 миллиарда долларов США в рамках портфеля ГЦБ развитых стран. При этом точная доля TIPS, а также их параметры в части сроков обращения будут определяться в зависимости от изменения макроконъюнктуры", - сообщили в пресс-службе Нацбанка на запрос Tengrinews.kz.



То есть портфель американских гособлигаций сформируют с учетом рыночной ситуации, их доходности и срока обращения. Нацбанк сможет применить более гибкий вариант, корректируя доли и инвестируя в ценные бумаги с разными сроками.



"При таком подходе важно не просто количество приобретенных облигаций (как правило, номинал одной бумаги соответствует 1000 долларов), а их правильное распределение по срокам обращения (TIPS выпускаются на три стандартных срока: 5, 10 и 30 лет) и весам в портфеле, чтобы обеспечить оптимальный баланс доходности, ликвидности и защиты от инфляции", - пояснили в Нацбанке.



По информации Нацбанка, приобретение TIPS составит порядка 2 процентов от сберегательного портфеля Нацфонда.



"В итоге портфель облигаций развитых стран будет состоять из облигаций с фиксированным вознаграждением и инфляционно-индексированных гособлигаций. Данная мера позволит повысить доходность и улучшить диверсификацию портфеля государственных ценных бумаг сберегательного портфеля Нацфонда", - отметили в Нацбанке.



В Нацбанке напомнили, что в 2023 году в Нацфонде перешли от консервативного распределения (80/20) активов сберегательного портфеля к сбалансированному распределению активов (60/40). Теперь 60 процентов – это менее рисковые финансовые инструменты с фиксированным доходом (облигации), и 40 процентов – это более доходные и, соответственно, более рисковые/волатильные финансовые инструменты, такие как акции, альтернативные инструменты и золото.



"В настоящее время целевое стратегическое распределение сберегательного портфеля выглядит следующим образом: гособлигации развитых стран (29 процентов и выше), гособлигации развивающихся стран (до 21 процента), корпоративные облигации (до 10 процентов), акции компаний развитых стран (в пределах 30-35 процентов), альтернативные инструменты (0-5 процентов), золото (5 процентов)", - сообщили в Нацбанке.



При этом активы стабилизационного портфеля Нацфонда в основном инвестированы в наиболее ликвидные инструменты денежного рынка развитых стран, преимущественно в казначейские облигации США.



Согласно данным Нацбанка, по итогам 2024 года доход от управления валютными активами Нацфонда (по предварительным данным, 58,8 миллиарда долларов) составил 4,6 миллиарда долларов с доходностью 7,6 процента. Инвестдоход сложился в основном за счет роста портфеля акций (+19 процентов) и золота (+27 процентов).



Что такое TIPS?



TIPS – это государственные облигации [США], номинальная стоимость которых увеличивается при росте потребительских цен [в США]. В отличие от государственных ценных бумаг с фиксированной доходностью, TIPS предоставляют защиту от инфляции. При дефляции номинальная стоимость TIPS не снижается ниже установленного порога, обеспечивая сохранность первоначальных инвестиций.