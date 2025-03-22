Пометил свою территорию? Британский принц в Эстонии покатался на танке вдоль российской границы

14:03 22.03.2025

Британский принц грозит России



22.03.2025 | Обзор событий



Старший сын короля Великобритании Карла III принц Уэльский Вильям посетил британских вояк на границе Эстонии и России.



Нарядившись в униформу, принц интересовался у солдат, каким им служится так близко к России и залез в танк Challenger, позируя перед фотографом [в 200 км от российской границы].



Британское ТВ назвало этот поступок прямым посланием России. Принц показал русским готовность британцев сдерживать российскую агрессию на восточном фланге НАТО, подчеркивает ВВС.



В Эстонии находятся 900 британских военнослужащих. Это самая многочисленная заморская миссия британской армии на текущий момент.



Лондон является одним из самых главных поджигателей войны на Украине и пытается препятствовать заключению мира между Киевом и Москвой.



Соб. корр. ФСК



