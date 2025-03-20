Рядом с "Крокусом" открыли мемориал в память о жертвах теракта

15:31 22.03.2025

У "Крокус Сити Холла" в годовщину теракта открыли мемориал



МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" открыли рядом с концертным залом в годовщину трагедии, в церемонии открытия принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИА Новости.



Год назад в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт, в результате которого, по данным СК РФ, погибли 146 человек.



Церемония открытия мемориала началась с минуты молчания. На открытии присутствовал президент Agalarov Development Эмин Агаларов, а также его отец, президент Crocus Group Араз Агаларов, который стал автором проекта памятника. После открытия началась панихида по жертвам теракта.



