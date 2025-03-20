Террористы из Крокуса: что с ними сейчас, когда вынесут приговор

15:59 22.03.2025 В деле о теракте 22 марта 2024 года проходит не менее 27 фигурантов



Алена Светунькова



Почти год назад, 22 марта 2024 года, в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел один из самых кровавых терактов в современной истории России. Спецслужбы оперативно задержали предполагаемых исполнителей теракта, которые пытались добраться до российско-украинской границы. В ходе расследования выяснилось, что нападение было тщательно спланировано, а преступники могли получить поддержку извне. Что сейчас с террористами и когда им вынесут приговор - в материале "Известий".



Теракт в Крокусе: когда суд, последние новости



Трагедия произошла вечером в пятницу, 22 марта 2024 года, террористы ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл". В это время зрители ожидали выступления группы "Пикник", оно только начиналось. Известно, что все билеты на концерт были проданы, вместимость зала - 6200 человек.



Группа вооруженных преступников ворвалась в здание и открыла огонь по зрителям, после чего в здании разлили горючую смесь и подожгли его. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 получили ранения.



В Следственном комитете (СК) России сообщили, что террористы, совершившие нападение, планировали после преступления перейти через границу России и Украины, добраться до Киева и получить обещанное вознаграждение.



Во время допросов обвиняемые подтвердили, что их действия находились под контролем неизвестного мужчины, который передавал указания через голосовые сообщения в мессенджере Telegram.



Что сейчас с террористами из Крокус Сити Холла



14 января 2025 года председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил, что по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле" в качестве обвиняемых привлекли 27 фигурантов. Следователи продолжают отработку иных лиц, которые могут быть причастны к организации, подготовке и финансированию преступления, добавил он.



Основных исполнителей теракта было четверо: это граждане Таджикистана - Мухаммадсобир Файзов*, Далерджон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализода* и Шамсидин Фаридуни*, все они внесены в перечень террористов и экстремистов. Кроме того, следствие установило, что еще четверо фигурантов дела были боевиками террористической организации "Вилаят Хорасан", которая признана запрещенной на территории РФ.



Далерджон Мирзоев*, 32 года, родом из Таджикистана, проживал в России по временной регистрации в Новосибирске. У него есть жена и четверо детей. Его брат с 2016 года принимал участие в боевых действиях в Сирии, сражаясь на стороне ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России). По предварительным данным, брат Далерджона погиб в 2020 году. Сам Далерджон является одним из непосредственных участников нападения на "Крокус" и признал свою вину.



Саидакрами Рачабализода* прибыл в Россию после девятого класса из Таджикистана в поисках заработка, но был депортирован. Ему 30 лет, он женат и имеет одного ребенка. Ранее не имел судимости и не работал. Во время задержания он пытался скрыться от правоохранителей и залез на дерево. Саидакрами признал свою вину в подготовке теракта и является одним из непосредственных участников нападения на зрителей.



Шамсидин Фаридуни*, 25 лет, зарегистрирован в Красногорске, работал на паркетной фабрике в Подольске. Он также родом из Таджикистана, женат и имеет маленького ребенка. Шамсидин рассказал следователям, что 4 марта прибыл в Россию из Турции, где находился по делу о документах. Он посетил "Крокус" в начале марта для изучения плана помещений. Шамсидин является одним из нападавших на зрителей в "Крокус Сити Холле".



Мухаммадсобир Файзов*, 19 лет, родом из Таджикистана, более года работал в российских парикмахерских. У него нет жены и детей. Он также числится среди непосредственно нападавших на зрителей, однако информации о признании им своей вины нет.



По делу о теракте также проходит Диловар Исломов*, 24 года. Родился в Таджикистане, но имеет российское гражданство. Он женат, есть малолетний ребенок, работает в такси. Диловар Исломов считается владельцем белого автомобиля Renault, на котором подозреваемые скрылись с места преступления. Вину свою не признал.



33-летний Аминчон Исломов* - старший брат Диловара. Он, как и брат, является уроженцем Таджикистана с гражданством РФ. У него семеро детей от двух жен. Вину в совершении преступления не признал. По версии следствия, братья и отец Исломовы помогли подозреваемым в совершении теракта с деньгами, квартирой и автомобилем.



Исроилу Исломову* 64 года, является отцом братьев Исломовых. Гражданин Таджикистана, но имеет вид на жительство в России. Живет в Твери. Свою вину в пособничестве подозреваемым в совершении теракта не признал.



Алишер Касимов* зарегистрирован в Красногорске, он гражданин России и уроженец Киргизии. Ему 32 года, женат, трое детей. По версии следствия, именно он сдал квартиру, в которой подозреваемые в совершении теракта жили и готовили нападение. Свою вину не признал, заявив, что не знал, кому сдает квартиру.



Назримад Лутфуллои* жил в хостеле на Монтажной улице в Москве. Ему 24 года, родился в Таджикистане, есть высшее образование. Назримад не женат, детей у него нет, ранее несудим. В ходе следствия частично признал свою вину, позднее обжаловал арест. Какая именно помощь подозреваемым в совершении теракта вменяется ему в вину, неизвестно.



Якубджони Юсуфзода* обвиняется в том, что со своей банковской карты перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания подозреваемых в совершении теракта. Часть средств была им переведена одному из исполнителей уже после совершения нападения на "Крокус". Якубджони - уроженец Таджикистана, ему 25 лет, женат, у него трое детей. На момент задержания неофициально работал на стройке.



Мухаммад Зоир Шарипзода*, ему 23 года, он также уроженец Таджикистана. Его роль в подготовке теракта не называется.



Уроженец Таджикистана Джумохон Курбонов* также арестован по делу теракта в "Крокусе". По версии следствия, он помогал подозреваемым в совершении теракта с перечислением денег для закупки оружия и других вещей. Также он обеспечивал участников средствами связи и оплачивал их. Курбонову 21 год, в Москве он жил в хостеле и работал неофициально. Мужчина не владеет русским языком, ввиду этого на судебных слушаниях его сопровождал переводчик.



4 декабря источник "Известий" сообщил, что правоохранительные органы задержали четырех участников баталхаджинской террористической группы (запрещена на территории РФ), которые помогали скрыться одному из преступников, снабжавших боевиков оружием для нападения на "Крокус".



Задержаны 22-летний Хусен Кулаев, 27-летний Махмуд Картоев, 28-летний Мансур Точиев и 35-летний Магомед Санталиев. Эти фигуранты оказали помощь в укрывательстве Батыра Кулаева* - одного из членов преступной группировки, которая поставляла оружие для теракта.



Согласно информации собеседника, правоохранители провели обыски в домах подозреваемых, в ходе которых у одного из них было найдено оружие и боеприпасы. Также была обнаружена переписка с лидерами террористической организации, из которой следует, что главари активно способствовали переправке за рубеж пособников теракта.



В США 5 марта появилось сообщение об аресте Мохаммада Шарифуллы, подозреваемого в причастности к планированию теракта в "Крокусе". Пресс-релиз опубликовал американский минюст. Мужчина признался, что инструктировал потенциальных исполнителей в использовании автоматического оружия.



В розыске находятся Хаваж-Багаудин Алиев* и Батыр Кулаев*.



Все задержанные правоохранительными органами террористы заключены под стражу. Фигуранты будут находиться в СИЗО "Лефортово" до начала судебного процесса и вынесения приговора.



* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.



Приговор для террористов Крокус Сити Холла: когда, на сколько посадят



Александр Бастрыкин 3 марта заявил, что следственные действия по уголовному делу о теракте в "Крокусе" завершены. Адвокат одного из обвиняемых Олег Власов сообщил, что после завершения следствия материалы передаются для ознакомления обеим сторонам. "По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек, так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро", - сказал правозащитник.



Материалы дела заняли внушительный объем в 700 томов. В рамках предварительного следствия было проведено более 1,5 тыс. экспертиз. Об этом 18 марта сообщил источник "Известий".



Как уточняется, обвиняемые и их адвокаты ежедневно изучают материалы дела в установленном порядке. По информации источника, процесс ознакомления сторон с документами близится к завершению. Ожидается, что к концу марта дело будет передано во 2-й Западный окружной военный суд. Мера пресечения для террористов будет избрана в процессе судебного разбирательства.



Отметим, что генеральная прокуратура Стамбула также запросила для пяти иностранных граждан, обвиняемых в связях с исполнителями теракта в "Крокусе", сроки лишения свободы от 7,5 до 15 лет в тюрьмах Турции. Речь идет о Хофизджоне Усмонове, Мутеулло Усоеве, Рахматулло Саликове, Мухаммадрахиме Файзове и Хамзе Мухаммеде. Об этом 2 января сообщил источник агентства Anadolu. Источник - Известия

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