Умер Александр Машкевич - совладелец ERG и Евразийского банка

16:05 22.03.2025

В возрасте 71 года скончался совладелец Eurasian Resources Group (ERG) и Евразийской финансовой компании Александр Машкевич. Информацию об этом корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в ERG.



Александр Машкевич - акционер и председатель совета директоров Eurasian Resources Group (ERG), которой владеет совместно с Патохом Шодиевым, семьей Ибрагимовых и правительством Казахстана. В группу входят ТНК "Казхром", Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, "Алюминий Казахстана", Казахстанский электролизный завод.



Совместно с Шодиевым и Ибрагимовыми владеет АО "Евразийская финансовая компания", АО "Евразийская промышленная компания" и ТОО "Евразийская производственная компания".



Председатель советов директоров АО "Евразийская финансовая компания" и АО "Евразийский банк", член Совета иностранных инвесторов при Президенте Казахстана, почетный президент Федерации конного спорта Казахстана.



