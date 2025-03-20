|Умер Александр Машкевич - совладелец ERG и Евразийского банка
16:05 22.03.2025
В возрасте 71 года скончался совладелец Eurasian Resources Group (ERG) и Евразийской финансовой компании Александр Машкевич. Информацию об этом корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в ERG.
Александр Машкевич - акционер и председатель совета директоров Eurasian Resources Group (ERG), которой владеет совместно с Патохом Шодиевым, семьей Ибрагимовых и правительством Казахстана. В группу входят ТНК "Казхром", Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, "Алюминий Казахстана", Казахстанский электролизный завод.
Совместно с Шодиевым и Ибрагимовыми владеет АО "Евразийская финансовая компания", АО "Евразийская промышленная компания" и ТОО "Евразийская производственная компания".
Председатель советов директоров АО "Евразийская финансовая компания" и АО "Евразийский банк", член Совета иностранных инвесторов при Президенте Казахстана, почетный президент Федерации конного спорта Казахстана.
В Eurasian Resources Group прокомментировали уход из жизни Александра Машкевича, назвав причину смерти, передает Tengrinews.kz.
"С прискорбием сообщаем, что 22 марта 2025 года на 72 году жизни, после продолжительной болезни, скончался известный казахстанский бизнесмен и общественный деятель, один из основателей Eurasian Resources Group (ERG) Aлександр Антонович Машкевич. С 2014 по 2024 год он был председателем Совета директоров ERG. Также Машкевич долгое время был председателем Совета директоров АО "Евразийский банк", - сообщила пресс-служба группы компаний в соцсетях.