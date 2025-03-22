В Узбекистане отказались от планов объединять аэропорты Ферганской долины. Все сохранят и модернизируют

16:13 22.03.2025

Власти отказались от планов объединять три аэропорта Ферганской долины в один. Каждый из них сохранят и модернизируют



22 марта 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Власти отказались от планов объединить аэропорты Ферганской долины в один, о чем говорилось в 2022 году. Воздушные гавани в Фергане, Андижане и Намангане будут сохранены и модернизированы. Об этом сообщил глава Uzbekistan Airports Жавлонбек Умарходжаев.



По его словам, в долине проживает почти 12 миллионов человек, и наличие всего одного аэропорта было бы неэффективным и небезопасным. Единственная транспортная артерия региона проходит через перевал, что делает воздушное сообщение особенно важным.



"Каждая из трех областей – Ферганская, Андижанская и Наманганская – насчитывает по 3-4 миллиона жителей. Кроме того, в последние годы в эти регионы направляется все больше инвестиций из Турции, Китая и России. Несколько аэропортов позволят создать комфортные условия как для инвесторов, так и для туристов", – подчеркнул Умарходжаев на пресс-конференции в Ташкенте.



На этом же мероприятии глава компании сообщил в интервью корреспонденту Podrobno.uz, что к концу года возобновит работу аэропорт Зарафшана в Навоийской области.



Напомним, что в 2022 году власти планировали построить единый аэропорт для трех областей Ферганской долины.