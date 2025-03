"Соглашение Мар-а-Лаго": запоздалый план спасения Америки, - Валентин Катасонов

В Вашингтоне не теряют надежды принудить партнеров к тому, чтобы согласиться с новыми правилами мировой торговли и международных отношений



22.03.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Время от времени в сообщениях о тех решениях, которые принимает Трамп после своего возвращения в Белый дом, мелькает словосочетание "Соглашение Мар-а-Лаго". Но почти никогда толком не разъясняется, между кем заключено это соглашение и о чем оно. Попробуем разобраться.



На самом деле оказывается, что никакого соглашения на данный момент нет. Речь идет о некоем концептуальном плане, которым, как утверждают посвященные люди, руководствуется Дональд Трамп и люди из его команды. А "Мар-а-Лаго" – название частного клуба Дональда Трампа в Палм-Бич, штат Флорида. Здесь явный намек на то, что Трамп не только пользователь этого плана, но он же и приложил руку к его созданию.



План предусматривает радикальную перестройку отношений США с другими странами, в первую очередь отношений в валютно-финансовой и торгово-экономической сферах. А потому "Соглашение Мар-а-Лаго" не может не интересовать другие страны. План назван "соглашением", вероятно, по той причине, что Трамп рассчитывает, что другие страны согласятся с основными положениями плана, и Вашингтону в конечном счете удастся принудить другие страны зафиксировать новые правила в международных соглашениях.



Вкратце перечислю основные идеи "Соглашения Мар-а-Лаго": сделать торговлю США с другими странами более "справедливой" путем выравнивания ныне существующих дисбалансов; провести реструктуризацию долговой нагрузки США и сократить расходы по займам; создать в США суверенный фонд благосостояния; принудить союзников США по НАТО нести большую долю расходов на безопасность; ослабить доллар с целью повышения международной конкурентоспособности американского бизнеса.



Идеи плана базируются на вышедшей примерно через неделю после победы Трампа весьма пространной статье (четыре десятка страниц) под названием "A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System" ("Руководство пользователя по реструктуризации глобальной торговой системы"). Автор статьи – Стивен Миран (Stephen Miran). Человек из команды Трампа. В декабре 47-й президент объявил, что Стивен Миран займет должность председателя Совета экономических консультантов. По сути дела, это самый главный советник Трампа по вопросам экономики, включая вопросы финансов, валюты, международной торговли. Миран уже имел некоторый опыт работы в команде Трампа, когда тот был в Белом доме первый срок. Миран работал советником по экономической политике в министерстве финансов с 2020 по 2021 год, когда во главе ведомства стоял Стивен Мнучин. До своего нынешнего назначения был старшим стратегом в Hudson Bay Capital Management, соучредителем компании по управлению активами Amberwave Partners и внештатным сотрудником Манхэттенского института.



Работа состоит из шести глав: 1. Введение; 2. Теоретические основания; 3. Тарифы; 4. Валюты; 5. Рынок и вопросы волатильности; 6. Заключение.



Поначалу работой интересовался достаточно узкий круг специалистов. Но в середине февраля Джим Бьянко, известный американский финансовой аналитик и президент компании Bianco Research, провел в интернете обширную дискуссию (вебинар) по поводу работы Мирана. И спровоцировал интерес к плану Мирана широкой аудитории, запустил его на высокую орбиту.



Дискуссию подхватили американские СМИ, а с легкой руки журналистов предложения Мирана стали называть "Соглашением Мар-а-Лаго". Выжимку обширной интернет-конференции дало информационное агентство Блумберг в обзоре "Talk of ‘Mar-a-Lago Accord’ to restructure U.S. debt is getting Wall Street’s attention" ("Разговоры о "Соглашении Мар-а-Лаго" по реструктуризации долга США привлекают внимание Уолл-стрит").



Джим Бьянко охарактеризовал предложения экономического советника президента не как частные корректировки, а как полномасштабную перестройку всей системы управления в сфере валютно-финансовых и торгово-экономических отношений Америки с остальным миром. В обзоре Блумберг говорится: Термин "Соглашение Мар-а-Лаго" - это отсылка к Соглашению Плаза 1985 года и, до него, к Бреттон-Вудскому соглашению 1944 года, которые стали важными вехами в создании современной мировой экономической системы".



Идеи реформирования международной валютно-финансовой и торговой системы не новы. В частности, и Миран, и Бьянко ссылаются на работу венгерско-американского экономиста, бывшего стратега Credit Suisse Group AG Золтана Пожара (Zoltan Pozsar), который на протяжении нескольких лет предупреждал, что позиции доллара в мире будут ослабевать. И что Соединенным Штатам надо загодя к этому готовиться. Сначала был Бреттон-Вудс I (соглашение, достигнутое на международной конференции 1944 г.). Потом был Бреттон-Вудс II (соглашение на международной конференции в Ямайке в 1976 году, а также соглашение Plaza 1985 года). Теперь Америке и миру нужна система Бреттон-Вудс III. Америка должна быть инициатором и двигателем этой новой версии валютно-финансовой системы, если она не желает утратить роль мировой державы.



И Пожар, и Бьянко, и Миран считают, что на сегодняшний день главным козырем Америки является даже не доллар, а военная сила. И способность Америки обеспечивать военную безопасность других стран. В том числе наличие у Америки "ядерного зонтика", которым она готова поделиться с другими странами. Америка готова помогать в вопросах безопасности, но при условии, если ее друзья будут ей платить. Трамп еще в первый срок президентства обвинял европейских союзников по НАТО и Канаду в иждивенчестве, в том, что они мало вносят в общий котел военной безопасности. И требовал, чтобы другие члены альянса имели военные расходы не ниже 2 процентов ВВП. Что в противном случае Америка может даже выйти из НАТО. Все это известно.



Но Пожар, Бьянко и Миран считают, что союзники могут и должны идти навстречу Америке и в финансовых вопросах, не относящихся непосредственно к блоку НАТО. В частности, одна из идей Пожара заключается в том, что другие страны в обмен на гарантии своей безопасности со стороны США могут и должны пойти на реструктуризацию американского долга. А именно согласиться на обмен некоторых американских казначейских облигаций на 100-летние, неторгуемые облигации с нулевым купоном. Если этим странам срочно понадобятся доллары, Федеральный резерв готов будет им предоставить кредиты.



Бьянко в ходе обсуждения призвал держателей американских долговых бумаг отнестись серьезно к предложениям Пожара. А также припугнул их: "Если Трамп готов взорвать НАТО, почему бы ему не взорвать финансовую систему?". Бьянко более свободен в своих высказываниях, чем Миран. А потому он не исключает, что в течение четырех лет Трамп может окончательно подорвать старую валютно-финансовую систему, не создав никакой новой. Он призвал банкиров и финансистов Уолл-стрит к бдительности.



Даже если план, который набросал Миран, действительно станет соглашением, совсем не факт, что его подпишут многие. А главное – не факт, что его будут выполнять. Таковы размышления вслух известного финансового аналитика Бьянко.



Конечно, одним из ключевых вопросов экономической политики Трампа является курс доллара США. В связи с тем, что Трамп поставил стратегической целью реиндустриализацию Америки, повышение международной конкурентоспособности американского бизнеса и ликвидацию гигантского дефицита торгового баланса США. Для этого необходим заниженный курс американской валюты. Пожар, Бьянко и Миран говорят, что для этого Трампу надо проделать то, что ровно сорок лет назад, в 1985 год, удалось проделать Рейгану. Имеется в виду "Соглашение Плаза" (по названию нью-йоркского отеля Plaza, где проходили переговоры). Тогда Вашингтону удалось уговорить своих союзников и партнеров, чтобы они приняли меры по повышению курса своих валют к доллару США. И они исполнили свое обещание. А американская экономика получила второе дыхание. Правда, после этого в нокдаун ушла экономика Японии (а ведь еще незадолго до этого страна Восходящего солнца переживала "экономическое чудо"). И с тех пор она так и не восстановилась.



40 лет назад Америка могла себе позволить пойти на осознанное и, по сути, принудительное (для торговых партнеров) снижение курса доллара, поскольку доллар США имел достаточный запас прочности. Сейчас такого запаса прочности нет. Не по этой ли причине Трамп заявил, что введет 100-процентные пошлины против тех стран, которые посмеют посягнуть на статус доллара как мировой валюты? Доллар как мировая валюты держится из последних сил. А Трампу нужно, чтобы доллар оставался мировой валютой, но при этом был слабым. Взаимоисключающие требования, которые можно назвать "валютной антиномией" 47-го президента США.



Мы лишний раз убеждаемся в правоте известного американского экономиста Роберта Триффина (1911-1993). Он в начале 1960-х годов сформулировал валютный парадокс (дилемму), который был назван его именем. Суть парадокса в следующем: "Если дефициты США сохранятся, постоянный поток долларов продолжит подпитывать мировой экономический рост. Однако чрезмерный дефицит США (избыток долларов) подорвет доверие к стоимости доллара США. Без доверия к доллару он больше не будет приниматься в качестве мировой резервной валюты. Система фиксированного обменного курса может рухнуть, что приведет к нестабильности". Триффин видел выход из этой патовой для США ситуации в создании новых резервных единиц. Таких, которые не будут зависеть от золота или различных национальных валют, но будут увеличивать общую ликвидность мира. Создание такого нового резерва позволило бы Соединенным Штатам сократить дефицит платежного баланса, при этом все еще допуская глобальную экономическую экспансию. "Фундаментальная реформа международной валютной системы давно назрела. Ее необходимость и срочность еще больше подчеркиваются сегодня надвигающейся угрозой некогда могущественному доллару США", – писал он еще в 1960 году. Он уже видел первые тучки на горизонте, предупреждая о надвигавшейся на Америку грозу. Гроза над Америкой уже начинается. Но, честно скажу, что те средства защиты от грозы, которые содержатся в "Соглашении Мар-а-Лаго", не выглядят на фоне средств, предлагавшихся Триффином, очень эффективными. Миран и Ко. продолжают цепляться за доллар, а Триффин предлагал менять фундамент мировой валютной системы, аккуратно и планомерно заменив доллар на другую валюту (типа "специальный прав заимствования, особой денежной единицы, которую в небольших количествах стал с конца 1960-х годов выпускать Международный валютный фонд). Но такой демонтаж фундамента следовало начинать еще полвека назад. Тогда еще у Америки был бы шанс сохранить свою мировую гегемонию. Сейчас уже такой демонтаж проводить поздно. Содержащиеся в "Соглашении Мар-а-Лаго" идеи по поводу доллара следует считать полумерами, которые лишь отсрочивают закат (а может быть, и резкий обвал) и доллара, и Америки.



Очень много в "Соглашении Мар-а-Лаго" говорится о пошлинах как возможном средстве защиты американской экономики. Правда, в своей статье Миран предупреждает о высоких рисках введения протекционистских тарифов. Рассуждая в академическом духе, он говорит, например, о таких возможных "издержках" американского протекционизма, как рост цен на внутреннем рынке США. Т. е. пошлины могут спровоцировать волну инфляции в Америке. А введение торговыми партнерами "зеркальных", или "симметричных", тарифов может привести к сокращению американского экспорта и даже увеличению дефицита торгового баланса США. Фактически повторяется известная истина, что в торговых войнах победителей не бывает. Все проигравшие. Но США могут стать "особенно проигравшими". По моему мнению, есть некоторая натяжка в утверждениях некоторых специалистов, что, мол, решения о введении пошлин против Канады, Мексики и Китая Трамп принимал на основе статьи Мирана. Правильнее говорить – на основе "Соглашения Мар-а-Лаго", который можно считать неким виртуальным документом, соавтором которого является сам Трамп.



Вернусь к вебинару Джима Бьянко. Это финансовый гуру в ходе дискуссии заявил: "Соглашение Мар-а-Лаго на самом деле не вещь, это концепция. Это план по сути переделать часть финансовой системы". По моему мнению, в случае если указанное "Соглашение" будет претворено в жизнь в полном объеме, то произойдет не переделка финансовой системы, а ее окончательный крах. Источник - Фонд стратегической культуры

